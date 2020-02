Sanremo, Iva Zanicchi dice la sua: "Morgan e Bugo? Tutto preparato"

Ospite fissa di Piero Chiambretti, Iva Zanicchi nel corso dell'ultima puntata ha parlato del festival di Sanremo e l'ha fatto a modo suo, senza risparmiare critiche e commenti causitici ai protagonisti della kermesse. Vittime della sua invettiva sono stati, tra gli altri, Elettra Lamborghini e, ovviamente, Morgan e Bugo.

A CR4 – La Repubblica delle donne, Iva Zanicchi ha analizzato i principali fatti dell'ultima edizione di Sanremo e ha detto la sua opinione su Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera si è presentata sul palco del teatro Ariston di Sanremo con un brano dalle sonorità latine che, sebbene non sia piaciuto particolarmente alle giurie del Festival, sta riscuotendo grande successo in radio. Le esibizioni della Lamborghini sono state una ventata di freschezza e di novità per l'Ariston, così come i look eccentrici e non tradizionali.

Iva Zanicchi ammette di apprezzare le doti estetiche di Elettra Lamborghini, che per l'Aquila di Ligonchio " ha due tette e un culo spaziali ", ma non avrebbe dovuto partecipare al festival di Sanremo. " Sarebbe stata meglio come ospite d'onore insieme a Sabrina Salerno. Perché rubare spazio a cantanti come Arisa, Mietta, Marcella Bella, Bianca Atzei ", ha detto con la consueta schiettezza Iva Zanicchi, controtendenza rispetto ai tanti complimenti fatti all'organizzazione del Festival.

La cantante, che ha una grandissima esperienza sanremese e non solo, non si è potuta esimere dal dire la sua anche sulla polemica tra Morgan e Bugo, che ha catalizzato completamente l'attenzione di Sanremo. Anche in questo caso, Iva Zanicchi ha le idee molto chiaro, in parte controtendenza rispetto all'opinione comune. Secondo lei, infatti, c'è qualcosa che non quadra in questa situazione: "Non siamo ingenui era tutto preparato a tavolino. Morgan è un grande artista, si è risentito per il fatto di essere arrivato tra gli ultimi per tre sere consecutive, neanche i suoi amici musicisti lo hanno votato e questo per lui è stato un affronto."