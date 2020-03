Il bagno sexy di Sarah Altobello conquista il web

Sarah Altobello non smette di stupire. La showgirl pugliese, costretta come il resto d'Italia a restare in casa per l'emergenza coronavirus, ha deciso di ritagliarsi un momento di relax nella vasca da bagno della sua abitazione, pubblicando le foto sexy sui suoi profili social e regalando scatti bollenti ai suoi numerosi follower.



Dopo la partecipazione a reality estremo "L'isola dei Famosi", Sarah Altobello è diventata una presenza fissa dei salotti pomeridiani di Barbara D'Urso. Ironica e solare, con quel suo accento pugliese che la caratterizza, la Altobello è da sempre molto ammirata per la sua bellezza e fisicità prorompente. Complice il delicato momento che il nostro paese sta attraversando, Sarah ha deciso di regalare un momento di piacere alle migliaia di fan che la seguono sui social network, pubblicando alcuni scatti sexy sul suo profilo Instagram. La showgirl ha condiviso sui suoi canali social alcune foto che la immortalano, completamente nuda, nella vasca da bagno della sua casa. " Prima regola lavarsi le mani ma non solo. Io oggi lo passo in da la vasca ", ha scritto a corredo delle immagini Sarah Altobello, stuzzicando la fantasia degli internauti. Avvolta solo dalla schiuma da bagno e con una bottiglia di champagne pronta all'uso sul bordo della vasca, la bella pugliese ha regalato un momento hot ai suoi follower, che hanno decisamente apprezzato il "regalo". La showgirl ha ricevuto decine di commenti di apprezzamento da uomini e donne e le sue foto hanno ottenuto una pioggia di like.

Le foto hanno strappato anche un sorriso, stuzzicando i commenti ironici di alcuni utenti, un modo insomma per sdrammatizzare la situazione: " Ma hai messo l'amuchina insieme al bagnoschiuma? ", " Buongiorno Sarah ottima scelta per combattere lo stress di questi giorni.. relax tanto relax specialmente dentro una bella vasca..brava". Nella recente intervista rilasciata al Giornale.it Sarah Altobello aveva ammesso di amare molto i social network perché: " Amo lanciare sempre una nota positiva per chi sta dall’altra parte del telefono, raramente negativa, soprattutto di questi tempi preferisco far divertire ". Visto il consenso di like, Sarah Altobello con i suoi scatti bollenti ha colpito nel segno, regalando un momento di piacere ai suoi numerosi fan.