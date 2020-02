Sarah Altobello si mette a nudo: "La mia castità? Per non soffrire"

Sensuale e provocante ma anche autoironica e spontanea. Sarah Altobello, la bella pugliese protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è un vulcano di energia e nel corso dell’intervista ci ha fatto sorridere in più occasioni. Il suo marchio d’istintivo "di categoria" ormai impazza sui social e lei, pugliese verace, ci ha svelato come vive i social network (dove è stata oggetto di attenzioni morbose) e confessato il suo sogno: lavorare, anche solo per un cameo, con il conterraneo Checco Zalone, al quale ha lanciato un appello. Sulla recente proposta di matrimonio con il suo manager Tony Toscano, però, lascia cadere un velo di mistero: " Credo in Tony e nella nostra relazione ma voglio capire dove arriva perché ancora non ci sto vedendo chiaro ".

Sui social ti vediamo sempre più spesso, sexy e provocante, ti piace apparire sul web?

" Io adoro! Le storie di Instagram sono per me come un film che io costruisco con me stessa e vedo che riscuoto successo perché i follower impazziscono, mi imitano, mi copiano le parole (il vocabosarah, è stato addirittura coniato dai suoi seguaci social). E pensa, quando mi incontrano per strada non mi chiedono più un autografo mi chiedono: ‘Facciamo una storia’. Usano le mie terminologie i miei hashtag i miei filtri faccio divertire chi mi vede insomma. Io anche mi diverto moltissimo. Amo lanciare sempre una nota positiva per chi sta dall’altra parte del telefono, raramente negativa – ne abbiamo già così tanta in questo momento – che preferisco far divertire ".

All’Isola dei Famosi ti sei fatta apprezzare per simpatia e senso di leggerezza, quella è la vera Sarah?

" Sì, ma la vera Sarah è anche peggio (ride, ndr), perché io la mattina appena mi sveglio mi metto a ballare, davanti allo specchio come una forsennata e mi dà stimolo: la musica, il movimento, l’azione mi fanno compagnia. Ho imparato nella vita a divertirmi, visto che mi ritengo anche una persona un po’ sola a volte viaggiando tanto per lavoro, anche negli hotel quelli un po’ “tristi” la prima cosa che faccio è trovare uno specchio e mostrare un po’ quella showgirl che è in me in maniera veritiera, con telecamere o senza. In fondo all’isola per tre mesi fingere non è possibile. Ho sempre energia, q.b. - quanto basta, come dico io – che mi sprizza da tutti i pori ".

Sui social però girano anche personaggi singolari, diciamo così. Hai mai ricevuto proposte strane?

" Sì. Una cosa bruttissima che è successa tre mesi fa, di una persona che mi ha corteggiato tanto e per me era una truffa amorosa. Lui si spacciava per un libero professionista, invece mi sono accorta che non lo era, poi era troppo facilone, complimenti, anche troppo insistente, imbarazzante, e sotto il suo profilo nascondeva quello di un’altra persona. Ho indagato e infatti l’ho bloccato. Ho dovuto anche contattare la polizia postale per verificare e denunciare. Sui social ci sono personaggi stravaganti sì ma bisogna stare attenti, mai approcciare relazioni sui social perché non sappiamo mai chi c’è realmente dietro. Mi hanno chiesto anche foto, mai farlo. Bisogna essere timorosi e attenti. Non bisogna esitare, indagare e bloccare subito ".

Tra poco partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, com’è stata questa esperienza?

" Adoro! Voglio tornare io sull’isola! Per me è stata tutto ciò che volevo. Io dico sempre è stato il mio "cicciobello mancato", un giocattolo che volevo da piccola - visto che provengo da una famiglia tanto umile – e che non mi potevo permettere. Quindi per me fare il provino all’Isola era già una chance enorme che non avrei mai potuto deludere ed un’esperienza che mi ha cambiato la vita, io sono una donna forte, non mi spaventa più nulla. A livello di energia e di forza l’isola mi ha forgiato, quando capitano quelle giornate un po’ sottotono penso all’isola a quando non avevo un tetto per ripararmi dalla pioggia, il freddo, la fame. L’isola è l’antipsicologo dico io. Io ci vorrei tornare, anche per pochi giorni, ma ci tornerei ".

In che rapporti sei rimasta con alcuni ex naufragi?

" Sì, con Marina La Rosa siamo amiche, ci sentiamo sempre, la adoro ma anche Luca Vismara, Demetra e Giorgia Venturini la mia amica ".

Paolo Brosio quindi no?

" É uno di quegli uomini che (ride, ndr) mi vogliono e poi spariscono (ricollegandoci al famoso bacio che si scambiarono in Honduras). L’ho visto a degli eventi che abbiamo fatto insieme però non ci sentiamo, poi lui ha questa fissa per Medjugorje e la Madonna e non vorrei interferire nei suoi piaceri. Non sia mai ".

Ti abbiamo visto recitare nella serie "The Lady" di Lory del Santo: com’è stata l'esperienza?

" Bellissima tra l’altro è stata la mia prima esperienza di recitazione però non mi vedevo come un’attrice, mi veniva naturale. Infatti Lory sceglie attori anche senza esperienza, spontanei, naturali, senza forgiarli e io mi sono trovata benissimo. Sono stata due mesi a Miami e ho imparato moltissimo, sono stata fortunata, Lory è una maestra in questo campo" .

Ti piacerebbe recitare?

" Ti posso dire una cosa, non ho tanta memoria. Mi piacerebbe di più fare un programma comico dove io improvviso, però recitare con ruoli drammatici o che non mi rappresentano no, potrei solo recitare secondo quella che sono io, spontanea. Fare l’attrice non fa per me, poi mai dire mai, ma ho più la verve comica ".

Quindi quale potrebbe essere il tuo sogno nel cassetto?

"Io l’ho già raggiunto con l’opinionismo televisivo e le ospitate però se ci penso, ti direi una parte in un film di Checco Zalone. Essere scelta da Checco per un cameo, non dico tanto, un piccolo cameo, mi piacerebbe. Allora faccio un appello a Checco, che è di Bari, che non lo riesco mai a beccare, lui è difficile da arrivare, è così celato" .

Progetti futuri lavorativi?

" Sicuramente qualche cameo comico, qualche incursione televisiva ci sarà e poi continuo a fare quello che ho sempre fatto, l’opinionista da Barbara d’Urso che adoro e altri programmi di altre reti. Mi vedrete, questo è importante ".

A "Mattino Cinque" lo scorso novembre ha detto di esser “casta da due anni”, una scelta singolare.

" Sarò sempre stata circondata da uomini ma mi sono accorta che non c’è mai stato quello per cui ne è valsa la pena. E’ come se mi sentissi usata perché diciamoci la verità gli uomini di oggi, quelli giovani, tendono a sfruttare la donna, a prendersi quello che si devono prendere e a sparire. Tanti Mark Caltagirone della situazione. Sono stata così ferita da questo che prima dell’Isola io ho detto basta, si chiude tutto, perché poi stavo male, soffrivo. Mi lasciavano il vuoto cosmico, dico io. Per questo ho scelto di aspettare una persona che veramente tenga a me e non solo per quello. Per una donna non c’è cosa più brutta che essere usata e io sono stata molto sfortunata, e non mi vergogno a dirlo" .

Forse per questo è arrivata questa proposta di matrimonio inattesa a Tony Toscano, il tuo manager?