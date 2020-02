Sarah Altobello si sposa: la proposta in diretta tv

Non c'è che dire: Sarah Altobello sa sempre come stupire e anche questa volta c'è riuscita in pieno. Dopo l'incidente hot che l'ha vista protagonista di una paparazzata sul "Settimanale Nuovo" negli scorsi giorni, la showgirl pugliese ha annunciato le sue nozze. Durante l’ultima diretta de "Il punto", trasmissione in onda su AntennaSud e condotta da Manila Gorio, la Altobello ha fatto una dichiarazione inaspettata ed esclusiva davanti al pubblico, chiedendo al suo manager Tony Toscano di sposarla.

Dopo l'esperienza televisiva all'Isola dei Famosi, Sarah Altobello sta puntando tutto sui social network dove è sempre più seguita da fan e follower. La 32enne viene spesso invitata come ospite nelle trasmissioni televisive di reti minori come AntennaSud. E' proprio nel corso dell'ultima puntata del talk show di Manila Gorio che la prorompente showgirl ha parlato della travagliata storia con il suo manager Tony Toscano. Nonostante la differenza di età, tra l'agente e la Altobello negli anni il rapporto ha vissuto momenti di alti e bassi, ma l'affetto reciproco non è mai mancato. Un sentimento che sembra nato addirittura ai tempi dell'Isola. " Tony Toscano ha sempre creduto. Io e lui abbiamo avuto sempre questa, diciamo così, passione di vita che si può manifestare carnalmente oppure no fino a quando sono andata all’Isola e gli mancavo ", ha raccontato Sarah Altobello a "Il Punto".