"Ho il pancreas di un anziano": la confessione choc dell'ex di Belen

Antonino Spinalbese ha scelto Storie italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno, per esordire per la prima volta in televisione dopo l'addio a Belen. L'ospitata negli studi tv non ha però riguardato l'amore con la showgirl, ma la malattia che ha scoperto di recente e con la quale dovrà convivere per il resto della vita.

" Ho il pancreas di un anziano" ha raccontato ai telespettatori prima di emozionarsi fino alle lacrime per la figlia Luna Marì, avuta dalla relazione con Belen Rodriguez. " La scoperta di questa malattia mi ha stravolto la vita, ma è stato un nuovo inizio", ha detto parlando dell'esito degli esami che gli hanno diagnosticato la patologia. E riferendosi al video condiviso sui suoi canali social, nel quale annunciava il suo dramma, ha spiegato: "E' stato un nuovo inizio, mi sono sentito solo e ho pensato che esporre il mio problema poteva aiutare me e gli altri. Fare del bene aumenta il mio ego, volere bene per volersi bene mi ha insegnato mia madre ".

A Storie italiane, Spinalbese ha raccontato della scoperta della malattia, della quale fino a oggi non aveva svelato praticamente niente: " Si tratta di un problema al pancreas, diciamo che ho il pancreas di un anziano e come molte malattie autoimmuni potrebbe essersi scatenata da me stesso ". L'ex di Belen ha raccontato che all'inizio non poteva assumere niente se non liquidi per disintossicare il pancreas, ma che ora con una sana alimentazione e cure potrà avere una vita senza difficoltà.