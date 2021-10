"Sono single...": l'assurda foto di Icardi. Così deride Wanda Nara

Le telenovelas argentine erano un format in voga oltre trent'anni fa. Le nuove generazioni forse non ricordano le varie Topazio, Perla nera, Manuela e Grecia, però possono farsi un'idea di cosa fossero seguendo sui social le peripezie di Wanda Nara e Mauro Icardi. Il vecchio adagio secondo il quale i panni sporchi debbano essere lavati in casa ormai non sembra più essere di moda. Lui ha tradito lei? Si, no, bho forse. Intanto la modella, in maniera plateale come una consumata attrice ha fatto sapere al mondo di aver lasciato il calciatore del Psg.

Lui, almeno in apparenza pazzo d'amore, non risponde alla convocazione del suo mister e cerca di riconquistarla. Sui social smette di seguire tutti i suoi contatti tranne, ovviamente, Wanda Nara. Prova a smentire la crisi ma la dolce argentina che fa? Si mostra senza l'anello. E via un altro giro di tango, per stare in tema con l'Argentina. Wanda Nara insulta la presunta amante del marito con epiteti non ripetibili dandole, in maniera meno edulcorata della nostra, della donna di facili costumi.

Nel frattempo, in questo canovaccio dell'assurdo, è entrato in scena anche Maxi Lopez, che per chi non lo sapesse è l'ex marito di Wanda Nara, nonché ex migliore amico di Mauro Icardi, che l'argentina ha lasciato per mettersi con il calciatore del Psg. Un ruolo da comparsa quello di Lopez, che pare sia stato chiamato a rapporto da Wanda Nara a Parigi per ragguagliarlo sulla situazione, mentre la presunta amante racconta che Icardi diceva di essere in crisi con la Nara.

Ora, al di là della chiamata all'ex che è solo una nota di colore nella sceneggiatura, è comprensibile la rabbia del momento dell'argentina, ma se tradimento c'è stato, le parti coinvolte sono sempre (almeno) due. Quindi, perché la presunta amante meritava di essere insultata pubblicamente in quel mondo e il marito, che sarebbe l'unico vero colpevole, è stato totalmente ignorato da Wanda Nara?

Anzi, non solo ignorato ma addirittura perdonato, se ci fosse stato qualcosa da perdonare. Perché se sui social Wanda Nara ha sempre mostrato assoluta distanza dal marito in questi giorni, dando a vedere di essersi separata da lui, in realtà i due pare non abbiano mai smesso di vedersi. E lo dimostra anche la foto pubblicata da Mauro Icardi nella notte e poi cancellata. Lo scatto è inequivocabile, i due sono in déshabillé, la foto è privata ma in questa telenovela dalla scrittura zoppicante il calciatore ha voluto fare il colpo di scena, condividendola per qualche minuto sui social, scrivendo: " Quando sei in ‘mood single' su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! ".

Ma come, lui prima ha fatto lo zerbino di lei, condividendo foto da sottone sui suoi social in cui giurava eterno amore a Wanda Nara, per poi alzare la cresta e fare il galletto, sottolineando che sua moglie sia tornata da lui a implorare le sue scuse? Non si conoscono i motivi per i quali poi quella foto sia stata cancellata, ma si possono presumere, vista la narrazione fatta fino a questo momento da Wanda Nara. O, forse, il presunto perdono che Wanda Nara avrebbe chiesto a Mauro Icardi è legato alle ipotetiche condizioni poste dal calciatore per evitare divorzio? Intanto anche lui le ha tolto il follow da Instagram. Voto alla sceneggiatura di questa telenovela? 6-. E siamo stati generosi.