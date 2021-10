"Icardi ha messo 3 condizioni per tornare con Wanda Nara": spunta l'indiscrezione

Sarebbero tre le condizioni poste sul tavolo della trattativa per una riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Le foto strappalacrime e le dichiarazioni d'amore di Maurito non sarebbero riuscite a fare tornare il sereno tra lui e l'imprenditrice argentina. Così, come nei migliori contratti prematrimoniali, la coppia più chiacchierata del momento avrebbe stretto un nuovo accordo per superare la crisi coniugale in corso. A partire dalla chiusura dei rispettivi profili social.

Mentre sul web impazza l'indiscrezione secondo la quale Maurito avrebbe chiesto a Wanda una "relazione aperta" prima del tradimento, dall'Argentina arrivano nuove importanti novità sul presunto tentativo di riconciliazione in casa Icardi. A fornire nuovi dettagli è la giornalista Yanina Latorre, colei che per prima avrebbe parlato con Wanda Nara, raccogliendo il suo sfogo di moglie tradita una settimana fa, quando è scoppiato il caso. Intervenuta nel programma della tv argentina Los Angeles Morning, la reporter ha parlato di tre condizioni che Mauro Icardi avrebbe posto per ricucire lo strappo con la moglie e tornare in campo. Uno: l'addio ai social (per entrambi) in modo da tenersi lontani dalle tentazioni. Due: cambio radicale di vita per Wanda, che dovrebbe abbandonare altri lavori, rimanendo solo moglie, mamma e sua manager. Tre: stop ai viaggi e ai rientri in solitaria a Milano per la Nara.

Alla base delle condizioni ci sarebbe la presa di posizione di Icardi sul suo futuro professionale. Il calciatore del Psg è assente da allenamenti e partite con la squadra parigina dallo scorso lunedì. Di tornare in campo Maurito però non avrebbe alcuna intenzione, almeno fino a che un accordo con Wanda non sarà raggiunto. Lei, che è anche la sua manager e con il Psg ha stretto un contratto da milioni di euro, ha deciso di ascoltare le sue richieste pur di farlo " tornare a lavorare perché è trincerato in casa ", riporta Latorre.

La coppia si sarebbe incontrata in un piccolo ristorante di Parigi per discutere le condizioni che, secondo Yanina Latorre, sarebbero drastiche e decisamente limitative, soprattutto per Wanda Nara: " Lui ha chiesto che entrambi chiudano l'account Instagram e che prima di chiuderlo Wanda pubblichi una foto di coppia per la famiglia ". Una richiesta che troverebbe conferma nei recenti movimento social della coppia. Da quando la bomba mediatica del tradimento di Icardi con l'attrice China Suarez è esplosa, il calciatore non smette di condividere foto e messaggi d'amore per la moglie. Lei, dal canto suo invece, condivide solo foto di lavoro e dei figli, guardandosi bene dal mostrarsi insieme al marito, come se questa fosse una sorta di punizione.