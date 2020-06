"Se mi vedi in costume ti suicidi": l'offesa choc di Antonella Fiordelisi

Finisce nella bufera Antonella Fiordelisi che, dopo essere finita nel mirino di una pagina Instagram che la accusa di ritoccare tutte le sue foto, si lascia andare ad una dichiarazione che ha lasciato tutti basiti.

La polemica sul web nasce in seguito ad alcuni post pubblicati dal profilo “Vippanzaa” gestito dalla 23enne Emanuela che prende di mira alcune delle influencer più gettonate mettendo in evidenza alcune discrepanze tra le foto pubblicate da queste ultime e le loro vere caratteristiche fisiche.

Nelle ultime ore è finita nel mirino di “Vippanzaa” proprio Antonella Fiordelisi che, però, non ha gradito le insinuazioni di chi sostiene che tutte le sue foto, soprattutto quelle in costume, siano ritoccate. La fidanzata di Francesco Chiofalo, quindi, si è sentita in dovere di difendersi asserendo che il suo fisico sia perfetto così come appare negli scatti e che chi la accusa di un uso eccessivo di Photoshop sia semplicemente una persona "invidiosa e frustrata".

“ Mi state mandando le storie di questa ragazze che dice in continuazione che nelle foto sono ‘photoshoppata’ e volevo dire a questa ragazza che le auguro di non trovarsi mai vicino a me in costume perché potrebbe diventare ancora più frustrata e ancora più cattiva – ha sbottato via Instagram la Fiordelisi - . Non per presunzione, ma credo di essere una delle poche ragazze il cui corpo è uguale a come è nella realtà ”.

“ Non mi dovete prendere in considerazione per fare questi paragoni perché sono proprio la persona più sbagliata – ha continuato Antonella - . È capitato che alcuni miei fotografi abbiano modificato i brufoli, la pelle, l’occhio...ma sul corpo non potete dire niente! Capisco che siete veramente invidiose e frustrate ”. “ Non oso immaginare se dovessi fare un programma come un reality in diretta h24 in cui sto in costume – ha concluso la Fiordelisi, lasciandosi andare ad un’offesa che ha lasciato tutti basiti - . Che cosa potrebbe fare questa ragazza? Si suicida? ”.