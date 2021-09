"Se è nobile lei...", "Vaffa". Lite social tra la contessa De Blanck e Anna Pettinelli

Botta e risposta al vetriolo sui social network tra Anna Pettinelli e la contessa Patrizia De Blanck. Nelle scorse ore le due non se le sono mandate a dire e sul web è scoppiata una vera e propria lite a distanza.

A dare il via alla bagarre è stato un tweet della conduttrice radiofonica sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Anna Pettinelli ha commento con sarcasmo la popolarità delle sorelle Selassiè, le principesse di Etiopia, rifilando una sonora stoccata a Patrizia De Blanck, protagonista dell'ultima edizione del reality. La provocazione non è sfuggita alla contessa, che ha replicato per le rime, tutto pubblicamente attraverso i canali social.

L'ingresso delle tre principesse di Etiopia al Grande Fratello Vip sta facendo discutere. Agli occhi del pubblico Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè, discendenti dell'ultimo imperatore etiope Hailé Selassié ma romane di nascita, sono tre perfette sconosciute. Tre ragazze nate e cresciute nella capitale, a Campo de' Fiori, che con la nobiltà sembrano avere poco a che fare. È quello che ha pensato Anna Pettinelli, che dal suo profilo Twitter ha cinguettato: " Ma 'ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente ".

Le parole taglienti della professoressa di Amici di Maria De Filippi non sono passate inosservate né agli internauti né tanto meno alla contessa De Blanck, che ha scelto Instagram per rispedire al mittente la provocazione con tanto di imprecazione: " Anna Pettinelli dimostra la sua ignoranza già scrivendo in modo sbagliato il mio cognome. Beh, se Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica chiunque può condurre in radio. La differenza tra noi? Io sono Nobile, lei con questa uscita ha dimostrato di essere ignobile. Detto ciò la congedo con il mio vaffa liberatorio ". Un messaggio diretto che è stato condiviso sul web decine di volte dai fan della contessa.

Chi si aspettava che la rissa social proseguisse, però, è rimasto deluso. Anna Pettinelli, da anni voce di RDS, ha scelto di rimanere in silenzio alla replica infuocata della contessa De Blanck, che oltre a mandarla letteralmente a quel paese, l'ha definita "ignobile" con un sottile gioco di parole. Quello che è certo è che il reality di Alfonso Signorini - a soli due giorni dal via - sta facendo un gran parlare di sé fuori e dentro la Casa.