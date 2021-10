"Nell'auto di Allegri le prove del tradimento": la rivelazione choc

Quella tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini è una storia finita. Ormai è noto a tutti che la lunga relazione tra i due sia naufragata e che la colpa potrebbe essere attribuita a un tradimento da parte dell'allenatore della Juventus. Dopo qualche giorno di tempesta, di polemiche per il tapiro consegnato ad Ambra Angiolini, e di pettegolezzi, le acque si sono calmate, almeno apparentemente, attorno al gossip più chiacchierato dell'autunno. Ma in realtà c'è chi continua a indagare per scoprire nuovi dettagli, rivelati sul numero del settimanale Oggi in edicola.

Infatti, pare che l'attrice abbia trovato la "pistola fumante" del tradimento del compagno all'interno della sua auto e che, proprio come in un qualsiasi romanzo giallo, l'indizio chiave per confermare gli evidenti dubbi già insiti nella coppia sia stato un capello biondo. Questo è quanto trapela dalla Continassa, il luogo (blindatissimo) dove si allena la Juventus nei pressi di Torino, dove è stato imposto il silenzio su questa faccenda. Nessuno parla, tutti dicono di non sapere e di non poter dire nulla. Però qualcosa è emerso dopo varie insistenze.

" Capello biondo, lungo e liscio ", dice la fonte al settimanale Oggi, davanti ai dubbi del giornalista che ha fatto notare come siano tanti gli uomini che portano i capelli lunghi. Qualcuno è anche in squadra con Massimiliano Allegri. Ovviamente, al momento è impossibile sapere di più, soprattutto è impensabile riuscire ad arrivare al nome della proprietaria del lungo capello biondo che Ambra Angiolini avrebbe trovato all'interno dell'auto dell'allenatore.

Ma il settimanale Oggi, deciso ad andare fino in fondo, ha continuato a chiedere, a informarsi e da qualche altra fonte interna alla Continassa sono emersi altri dettagli su dove sia utile guardare per capire qualcosa in più su questa rottura. " Non occorre andare troppo lontano. L'ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all'interno di un circuito chiuso. È tutta storia recente. Andrea Agnelli si è preso la bella Deniz, che era moglie di un suo amico e manager ", spiega la persona, che vuole rimanere anonima. Ma l'elenco è molto lungo comprende anche Gianluigi Buffon e Andrea Pirlo, tanto per fare due nomi illustri che hanno ricostruito la loro vita sentimentale all'interno della grande famiglia Juventus.