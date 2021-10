"Se sbagli, lo uccidi". Attimi di paura a Tu si que vales

Tensione alle stelle per la performance di André Blake, l'illusionista tedesco che si è esibito nel corso dell'ultima puntata di Tu si que vales. L'artista, 25 anni di Norimberga, ha portato sul palco del talent di Canale 5 un numero decisamente pericoloso e per realizzarlo ha chiesto la partecipazione di Sabrina Ferilli. L'attrice ha avuto nelle sue mani la vita dell'illusionista e i commenti dei giudici non l'hanno aiutata nell'impresa, alimentando la tensione generale.

" Si tratta di una questione di vita o di morte e di intuito femminile" , ha spiegato Blake presentando il suo numero e invitando al centro dello studio Sabrina Ferilli. L'attrice, nonostante il tentativo di smarcarsi, è finita al centro del palco e prima di vestire il ruolo della "valletta" ha scherzato: " Non ho intuito io e oltretutto Norimberga è famosa per una serie di situazioni delicate. Cerchiamo di non ricordarcela anche per una tragedia qui dentro ". L'illusionista ha mostrato un tavolo sopra il quale pendevano cinque spade, ciascuna collegata a una corda tesa che, una volta rilasciata, avrebbe fatto cadere la lama affilata sul tavolo, dove Blake si sarebbe disteso. Alla Ferilli spettava il compito di non scegliere l'unica spada che avrebbe trafitto al cuore il concorrente.

L'uomo si è disteso sul tavolo, immobilizzato da alcune catene, e ha atteso che la Ferilli sganciasse una a una le spade sospese sopra di lui. I giudici, in particolare Maria De Filippi, non hanno risparmiato l'attrice dalle battute e dai commenti sarcastici, soprattutto perché a ogni tentativo la Ferilli si è girata per non guardare. " Al limite dell'arrestano per omicidio - ha scherzato la De Filippi - Stai decidendo la sua sorte. Se sbagli la corda lo uccidi ". Battute a cui l'attrice romana ha ormai fatto l'abitudine, visti i battibecchi che da sempre la vedono protagonista all'interno dello show.

Arrivata alla terza spada, dopo l'ennesima frecciata dei suoi colleghi, però Sabrina Ferilli si è sfogata della tensione: " Fate gli spiritosi voi, è così che succedono gli incidenti ". Alla fine, nonostante la paura sui volti dei giudici e lo stupore del pubblico, l'illusionista è uscito indenne dal macabro numero con grande sollievo dell'attrice romana.