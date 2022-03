Perché Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram

"Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa ". È la dicitura standard che compare digitando il nome del profilo di Fabrizio Corona, che da ore è sparito da Instagram. L'ex re dei paparazzi sembra essere stato bannato dalla piattaforma, ma i motivi rimangono poco chiari.

A segnalare la sospensione dell'account di Fabrizio Corona è stato il blogger e opinionista televisivo Amedeo Venza: " A seguito di numerose denunce, segnalazioni etc. il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri, che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare ". Secondo Venza, dunque, il profilo di Corona sarebbe stato segnalato dagli utenti e questo avrebbe dato il via alla verifica degli amministratori di Instagram sui contenuti postati e condivisi dall'ex re dei paparazzi. Corona è solito pubblicare commenti personali sui fatti di attualità e cronaca con prese di posizione anche forti e questo potrebbe essergli costata la segnalazione da parte del popolo del web.

L'account e tutto il suo contenuto - foto, video e post - sono spariti dal web da ore. Al momento risultato attive solo le fanpage e alcuni account fake inattivi da mesi. Se da una parte c'è chi pensa che il blocco sia dovuto alle segnalazioni, qualcuno punta l'attenzione sul possibile hackeraggio del profilo di Fabrizio Corona. Negli ultimi tempi, infatti, si sono intensificati gli attacchi di hacker che rubano l'identità digitale dei personaggi noti, sottraendo loro dati sensibili e contenuti privati. L'ultima a essere finita nel mirino dei malviventi è stata Wanda Nara, le cui chat private sono finite in pasto al web.

Cosa sia successo al profilo di Fabrizio Corona non è chiaro, ma intanto lui nelle scorse ore ha festeggiato il suo 48esimo compleanno insieme alla fidanzata Sara. Nelle storie Instagram del profilo della giovane modella ci sono numerosi filmati che raccontano della festa dell'ex di Belen e Nina Moric in un noto locale milanese insieme a alcuni amici. L'ex re dei paparazzi non sembra essere preoccupato del blocco del suo profilo social anche se con Instagram Corona lavora ogni giorno tra promozioni e pubblictà di marchi e brand.