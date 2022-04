Ida e Riccardo beccati a cena insieme? Scoppia la bufera

A Uomini e donne sembra di essere tornati indietro nel tempo. Il ritorno di Riccardo Guarnieri alla corte di Maria De Filippi ha riportato i telespettatori a tre anni fa, quando la storia d'amore con Ida Platano aveva tenuto incollato agli schermi il pubblico. L'amore tra i due era finito nel peggiore dei modi, ma il nuovo ingresso del cavaliere in trasmissione ha riportato l'attenzione sulla coppia. E le polemiche sono esplose.

A fare arrabbiare i seguaci della popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 è stata la segnalazione di una cena, che i due avrebbero consumato a tu per tu nelle scorse ore. Un riavvicinamento sospetto che ha fatto gridare "all'accordo" i fan di Uomini e donne. A riportare la segnalazione è stata la blogger e opinionista televisiva Deianira Marzano, che attraverso la sua pagina Instagram ha condiviso alcune foto pubblicate da Riccardo e Ida sui loro canali social, che facevano pensare che i due fossero insieme in una pizzeria: "Nella storia di Riccardo si vede una giacca dello stesso colore di quella di Ida… magari saranno stati a cena insieme. Per me questo è tornato per riprendere Ida e fare quattro soldi".

I telespettatori di Uomini e donne hanno segnalato altri dettagli dei vestiti e del ristorante (dal top della Platano al colore della tovaglia), confrontando le foto pubblicate da Ida e Riccardo, che hanno fatto insospettire tutti. E ora si parla di complotto. Appena rientrato in studio Riccardo aveva avuto un duro confronto con Ida, rivangando vecchi attriti con la dama e mostrando ancora risentimento per come era finita la loro relazione. Per questo la cena a due fuori ha scatenato le critiche. " Lui vuole solo visibilità - ha tuonato la Marzano su Instagram, dando voce al pensiero dei telespettatori - I due vogliono continuare le farse visto che da soli non hanno accocchiato niente" . Opinione condivisa da molti fan del dating show, che sui social network continuano a fare segnalazioni e a criticare Ida e Riccardo.

Avvistati Ida e Riccardo fuori insieme a cena, finalmente la vita di Gianni avrà di nuovo un senso#uominiedonne — Mamma Pamela (@PamelaMamma) April 16, 2022