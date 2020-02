Il segreto del dimagrimento di Fiorello

È irrefrenabile Rosario Fiorello, che sembra non dimostrare neanche la metà degli anni che ha, ne compirà 60 il 16 maggio. Nulla togliendo ad Amadeus, una bella fetta del successo di questa edizione del Festival la si deve proprio a lui e alla sua grande energia. E proprio parlando di quest’ultima, in molti si sono chiesti il segreto della forma fisica che il mattatore sta sfoggiando ormai da qualche mese.

Si potrebbe pensare a tanto movimento, ma in realtà oltre a quello visto che è un grande appassionato di tennis, Fiorello sembra si sia sottoposto ad una particolare dieta che su di lui ha dato risultati pazzeschi in termine di perdita di peso, ma soprattutto di energia. Si tratta della dieta " Dinner Cancelling ", che lui stesso ha ammesso di seguire durante un’intervista.

Si tratta di un particolare tipo di alimentazione, che ovviamente va seguito sotto stretto controllo medico, che prevede di saltare la cena, assumendo cibo solido solo fino alle 17,00, lasciando quindi a lungo l’organismo a digiuno fino al mattino dopo, salvo assumere liquidi o tisane rigorosamente senza zucchero.

Questo particolare tipo di alimentazione non soltanto porterebbe grandi benefici a livello di salute, energia e vitalità, ma anche e soprattutto una perdita di peso importante. E questo sul palco dell’Ariston si è visto tutto e per chi non se ne è reso conto può fare un paragone tra le foto di Fiorello di qualche anno fa e quelle attuali. Ovviamente anche questo tipo di dieta viene personalizzata da persona a persona. Per quanto riguarda lui ha raccontato che durante la giornata assume, senza esagerare, qualsiasi tipo di cibo e l’ultimo pasto è quello delle ore 17,00. Dopo di questo le uniche cose ammesse sono acqua, bevande non zuccherate e tisane, come dicevamo prima senza zucchero.

Questo metodo alimentare non è recente e non fa parte delle diete bizzarre che spesso le star seguono. È stato messo a punto dal nutrizionista tedesco Dieter Grobbe e nasce come un metodo per depurare l’organismo dalle tossine. Fiorello non è il solo in ogni caso a praticare questo metodo. Una delle più grandi sostenitrici è Jennifer Aniston, che però al contrario di Fiorello salta la colazione e finisce di mangiare cibo solido alle 20.00. In un’intervista ha elogiato i molti benefici che a suo parere si traggono da questa dieta, come la pelle che diventa luminosa, un aumento di energia vitale oltre al mantenimento stabile del peso corporeo.