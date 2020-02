Il segreto di Milos Raonic è Danielle Knudson

Milos Raonic è uno dei tennisti più forti del circuito Atp anche se negli ultimi tempi le sue prestazioni sono notevolmente calate. Il 29enne canadese, nato in Montenegro, è attualmente il numero 32 del circuito ma il suo best ranking ovvero il numero 3 del mondo, raggiunto nel novembre del 2016. Raonic in carriera ha vinto otto titoli Atp, tutti sul cemento, ma mai nessuno di veramente importante, per intendeci nessun Masters 1000 nel suo palmares.

Il canadese ha però raggiunto la finale di Wimbledon nel 2016 persa per 3-0 contro il tennista di casa Andy Murray in uno dei suoi ultimi acuti di una carriera costellata da infortuni. Raonic vanta anche una semifinale nel 2016 agli Australian Open e un quarto di finale al Roland Garros nel 2014, più al massimo gli ottavi di finale per ben quattro volte agli Us Open. Raonic ha anche perso 14 finali: 10 sul cemento, tre sull'erba e una sulla terra rossa.

Il tennista 29enne è ormai da tempo fidanzato con la bellissima modella connazionale Danielle Knudson che negli anni passati è stata impegnata con il cantante Justin Bieber e con l'ex calciatore del Milan, il brasiliano Alexandre Pato. La donna è molto conosciuta nella moda ed ha un grandissimo seguito sui social network con oltre 500.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della sua vita privata e lavorativa.

Secondo quanto riporta mediamass.net la coppia è stata recentemente avvistata in alcune gioiellerie e molte persone vicine alla coppia sostengono che l'anello sia un simbolo del loro amore. La notizia ha subito fatto il giro del web e dei social con i follower che hanno commentato e dato la loro opinione in merito ad una delle coppie più chiacchierate e conosciute in Canada. Il portavoce del tennista pare abbia commentato con un laconico "no comment" la domanda su un possibile matrimonio in vista per il canadese che ora si sta preparando al meglio per affrontare la stagione tennistica che è appena iniziata. Il suo rapporto con Danielle, però, procede a gonfie vele e se saranno rose fioriranno.



