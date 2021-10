L'ira di Briga: "Roba da terzo mondo. Invece è Roma"

I cinghiali a Roma continuano a far notizia. Difficile abituarsi alle scorribande di branchi di animali selvatici, che spaventano i cittadini sia di giorno sia di notte. L'ultimo ad avere avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale è stato il cantante Briga, che sui social ha sfogato tutta la sua rabbia per l'episodio vissuto: " Sono andato a fare la passeggiata con Baires, mi è passato un cinghiale a un metro. Che vergogna. Che schifo ".

Il rapper, ex protagonista di Amici, ha raccontato la sua disavventura nelle storie di Instagram, spiegando ai suoi follower di essere sceso sotto casa per portare il cane a fare una passeggiata. Durante il consueto giro, però, Briga si è imbattuto in un esemplare selvatico, che girava nel quartiere a caccia di cibo: " Se non c'era una macchina di pischelli che inchiodava per avvertirmi non so nemmeno cosa sarebbe successo. Mi sono girato e c'era un cinghiale enorme che veniva nella mia direzione. Al centro di Roma. Una scena da terzo mondo ".

Briga è solo uno dei tanti cittadini romani che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nei cinghiali, che ormai popolano indisturbati il centro città. Poche settimane fa l'attore Massimo Lopez aveva affidato al web un amaro sfogo, parlando del degrado di Roma e del vero e proprio attacco subìto da alcuni cinghiali solo perché teneva tra le mani un sacco di spazzatura. Il cantante, fidanzato con l'attrice Arianna Montefiori, ha puntato l'attenzione sui rischi e sui timori che la situazione sta portando nella Capitale: " Qualcuno di voi dirà ' ma i cinghiali mica attaccano l'uomo' oppure 'mica magnano i cani'. Regà, ma io che ne so, mica li allevo. 33 anni che vivo a Roma e non li ho mai visti in vita mia prima di ora".