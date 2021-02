"Ma sei incinta e bevi alcolici?". Bufera social sulla foto di Belen

Belen Rodriguez torna al centro della scena. Nel corso delle ultime settimane, illazioni e post sibillini sui social, hanno fatto pensare che la celebre showgirl fosse incinta per la seconda volta. Un gossip che sta ancora infiammando la rete dato che, fino a questo momento, la diretta interessata non ha né confermato né smentito la sua gravidanza. Legata da una passionale relazione con il giovane Antonio Spinalbese, che di professione è Hair stylist, la Rodriguez pare che abbia deciso di tornare a sognare l’amore dopo la fine della tormentata storia con Stefano De Martino. Nelle ultime ore, altri rumor hanno alimentato la presenta gravidanza di Belen, che per i più attenti sarebbe già al quarto mese di gestazione. Una foto e una diretta su Instagram mettono in moto una lunga scia di polemiche.

Nel corso della giornata di domenica 31 gennaio, Belen Rodriuguez ha trascorso qualche momento insieme a sua sorella Cecilia. Subito dopo sul suo feed è apparsa una foto di un bicchiere mezzo vuoto, accompagnato da una criptica didascalia. "Che si rida, e che si beva. Questo brindisi è mio e nessuno me lo leva". E da qui in poi, i fan di scatenano accusando la Rodriguez di essere un’incosciente. Infatti, fioccano molti commenti al veleno che i follower rivolgono alla showgirl. "Ma sei incinta. Non puoi bere", scrive un fan preoccupato. "Ma se sei in dolce attesa perché bevi alcolici? Sei un’incosciente", aggiunge un altro utente indignato. In realtà, non è chiaro se quella bevanda sia alcolica o meno, sta di fatto che la foto ha fatto incetta di like e di commenti. Alcuni di questi, cosa assai strana, sono persino in difesa della showgirl.

"Ma chi te lo ha detto che è incinta?" tuona un fan tra i commenti, cercando di smorzare i toni della vicenda. "Ma vivi ancora nell’800? Lo sai che i dottori dicono che per alzare l’emoglobina nel sangue affermano che fa bene bere un bicchiere di vino al giorno?", aggiunge. "Sarà sicuramente un brindisi. E poi un sorso non fa mai male", si legge ancora. Belen Rodriguez non risponde a questo scambio di battute. Come fa di solito, preferisce stare in silenzio e godersi quel breve attimo di relax con la sorella. La verità sulla gravidanza, per oggi, può aspettare.