"Uh viva l'Europa!", "Non fare versi ​o vai all'asilo": rissa tra Paragone e Morani

Europa, vaccino, riaperture. Nell'ultima puntata di Non è l'arena non ci sono stati punti di contatto tra il senatore di Italexit, Gianluigi Paragone, e la sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico, Alessia Morani, e lo scontro è stato quasi inevitabile.

La deputata del Pd e il senatore non si sono risparmiati battutine e colpi bassi nell'ultima puntata del programma di Massimo Giletti in onda su La7. A dividerli quasi tutti i temi trattati nel loro intervento: dal ruolo dell'Europa nelle questioni italiane, al vaccino, fino alle riaperture di questi giorni. Un confronto serrato che è sfociato in rissa, quando Paragone ha iniziato a fare versi all'indirizzo della Morani, che stava parlando della Commissione europea.

Uh viva l'Europa! Viva l'Europa

Non c'è bisogno di fare i versi Paragone. Se vuoi fare i versi vai all'asilo allora

Non fai le trasmissioni se vuoi fare i versi, sei un uomo anche di una certa età quindi evita

", ha gesticolato con le mani in aria, scatenando la replica seccata della deputata Pd: "". L'atteggiamento beffardo del collega è proseguito e Alessia Morani non è riuscita a trattenersi: "".

Gianluigi Paragone, però, ha continuato a parlare sotto alla voce della collega e alla domanda sul vaccino lo scontro si è nuovamente infiammato. "Vorrei chiedergli se si vaccinerà, perché lo ricordo tra i leader dei no vax. Siccome il vaccino è lo strumento principale per combattere la pandemia, lo farai? ", lo ha provocato la deputata Pd e il senatore ha replicato: " No. Ho appena fatto il Covid, quindi sono molto più protetto di te. E comunque non mi vaccinerò neppure tra sei mesi. Se vuoi vaccinarmi per forza metti l'obbligatorietà. Sei nazista nella testa ". Cecchi Paone ha parlato di "medioevo" e la sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico è tornata all'attacco di Paragone: " Vergognati, stai facendo danno al tuo Paese. Come senatore dovresti dare il buon esempio con buon senso e intelligenza. Vergogna ". Si è reso necessario l'intervento di Giletti per placare gli animi e tornare al confronto civile tra gli ospiti in studio e in collegamento.