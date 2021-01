Serena Enardu nel mirino: dopo il riavvicinamento a Pago le incendiano la macchina

Sono trascorse poche ore da quando Serena Enardu ha annunciato di essersi riavvicinata a Pago. I due hanno alle spalle una storia travagliata, fatta di tantissimi bassi. Davanti alle telecamere si sono lasciati e poi ripresi in due programi diversi. Poi le loro strade hanno nuvamente preso due strade diverse e questa volta sembrava che i loro percorsi si fossero divisi per sempre. Accuse, insulti social e tutto quanto accaduto negli ultimi mesi non lasciava spazio a spiragli. La buona notizia, però, è arrivata quasi a ridosso di un'altra, non altrettanto bella, per l'imprenditrice sarda. Come racconta L'unione sarda, nella notte tra sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio è stata incendiata l'auto di Serena Enardu, che vive stabilmente nella sua città natale, Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari.

Quel che preoccupa è che non si tratta del primo atto intimidatorio nei confronti dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un attentato incendiario il cui obiettivo era chiaramente quello di distruggere la vettura di Serena Enardu. La scena che si è presentata davanti agli inquirenti già nei primi minuti del loro arrivo era chiara. Non si tratta di un incidente ma di un incendio doloso provocato da un liquido infiammabile versato sulla vettura di Serena Enardu. Chi ha compiuto il gesto è riuscito a dileguarsi velocemente col favore della notte, nonostante l'allarme immediato dato dall'imprenditrice. La vettura si trovava parcheggiata proprio sotto casa della Enardu, che abita in un quartiere residenziale della città della cerchia metropolitana di Cagliari, a breve distanza dal mare.