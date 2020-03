Serena scherza con Pago: "Sei come tutti gli altri uomini!"

Pago e Serena Enardu sono senza dubbio una delle coppie del momento, amatissime e seguitissime anche sui social network. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, che li aveva fatti allontanare, i due sono stati grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Pago è infatti entrato nella casa più spiata d’Italia fin dall’inizio, mentre Serena lo ha raggiunto solo in un secondo momento nel tentativo di riconquistarlo. Dopo alcuni dubbi iniziali, Pago si è lasciato andare al sentimento ed è tornato insieme all’ex tronista. Insomma, missione riuscita!

Ora che entrambi sono stati eliminati dal reality show di Canale 5, Pago e Serena Enardu stanno vivendo insieme la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus e stanno pian piano ritrovando i loro equilibri di coppia. Ed è infatti da quando sono definitivamente tornati insieme che il pubblico sbircia sui rispettivi canali social per vedere come stanno andando tra loro le cose. Tuttavia, questi giorni di quarantena in isolamento stanno mettendo alla prova anche le coppie che sembravano più solide e, anche per loro, si stanno iniziando a far sentire gli effetti portando a galla qualche malessere o dando vita a qualche piccolo litigio.

Ad esempio, poche ore fa, la coppia si è resa protagonista di un siparietto di coppia dove i loro fan li hanno visti punzecchiarsi a vicenda scherzosamente. Da quanto si può vedere nelle Instagram stories di Serena Enardu, pare che lei abbia trovato un biscotto sotto al divano. Una scoperta non felice, tant’è che si è rivolta a Pago con queste parole: "Questo vuol dire che quando Pago ha passato l’aspirapolvere, non si è chinato. Ma si può lasciare un biscotto sotto il divano?" . Dopo aver fatto una bella ramanzina a Pago, Serena ha costretto quindi il suo compagno a recuperare il biscotto. Ha infine sentenziato: "Hai fatto cadere i biscotti e poi non ti sei chinato. Sei uguale a tutti gli altri uomini!" . Pago, davanti alle parole di Serena, si è messo a ridere di gusto, mentre ha cercato invano di difendersi dalle accuse sul perché non avesse recuperato il biscotto da sotto il divano. Alla fine, però, ha dovuto sottostare alle richieste della sua compagna.

Il risultato è che il breve video di questo bisticcio legato alle faccende domestiche ha strappato sicuramente un sorriso a tutti gli italiani che hanno avuto la fortuna di visualizzarlo. Insomma, la situazione sentimentale tra Serena Enardu e Pago sembra molto serena. Ecco infatti il motivo l’avrebbe spinta a riprovare il suo compagno: "Ragazzi sono felicissima, ho trovato un motivo per litigare con Pago. Finalmente facciamo qualcosa!" . Bisognerà pur spezzare la monotonia, no?!

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?