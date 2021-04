Le foto hot di Harry e Meghan hanno spaccato la famiglia?

Da quando i Sussex se ne sono andati da Londra, scegliendo una nuova vita in California, i tabloid hanno fatto diverse congetture su quale sarebbe stata la causa che li ha spinti alla fuga, ribattezzata poi Megxit: l’incapacità della coppia di accettare il ruolo di eterni secondi rispetto a William e Kate, le udienze mai ottenute con la regina Elisabetta, la delusione dei progetti mai realizzati a causa, forse, delle eccessive limitazioni (tutte da verificare) imposte dalla royal family. Secondo il magazine francese Gala, però, la vera origine della Megxit e dell’allontanamento tra William e Harry e tra quest’ultimo e i Windsor, sarebbe da ricercare in un episodio increscioso, accaduto nel marzo del 2017.

Il servizio fotografico scandaloso

All’epoca Harry e Meghan erano fidanzati e vennero inviati al matrimonio dell’amico del duca, Tom Inskip (Skippy per gli amici). Lo sposo aveva organizzato cerimonia, festa e pernottamento degli invitati in un hotel in Giamaica. Nulla venne lasciato al caso per proteggere la loro privacy. Le misure di sicurezza studiate per presidiare i 44 ettari di terreno che circondavano l’albergo erano imponenti. Non tanto, però, da scoraggiare due fotografi di Los Angeles, che sarebbero riusciti a immortalare i futuri Sussex in atteggiamenti intimi sul balcone della villetta in cui alloggiavano. Il principe Harry se ne sarebbe accorto e, furibondo, avrebbe chiamato la famiglia per tentare di impedire la pubblicazione delle immagini.

Pare che si sia messo in contatto con il principe William, il quale non gli avrebbe risparmiato la classica lavata di capo. Comunque lo staff della royal family sarebbe riuscito a ottenere la distruzione delle foto. Nessuno sa, però, se dietro pagamento o appellandosi alle leggi sulla privacy, visto che i fotografi si erano introdotti in un’area privata.

Naturalmente il concetto di distruzione di fotografie, quando si parla di scatti digitali, è del tutto aleatorio. Chi può garantire che non rispuntino fuori da qualche parte, magari a distanza di anni? Non sarebbe così incredibile se cadessero nelle mani di qualcun altro che non ha nulla a che vedere con l’agenzia di Los Angeles. Non è più come una volta, quando bastava distruggere foto e negativi per stare più tranquilli.

Incomprensioni tra fratelli

L’episodio accaduto in Giamaica avrebbe scosso profondamente i Sussex, in particolare il principe Harry, che si sarebbe sentito braccato da paparazzi, come lo era stata Lady Diana. Inoltre il duca avrebbe percepito una presunta mancanza di solidarietà, comprensione e protezione da parte della famiglia, in particolare dal fratello. Le critiche di questi lo avrebbero ferito, magari accentuando un possibile senso di colpa. Il servizio fotografico del 2017 potrebbe aver innescato un circolo vizioso di silenzi, equivoci e diatribe che, con gli anni, si sono accumulate, creando un muro tra i Sussex e i Windsor, fino a esplodere nella Megxit e, soprattutto, nell’intervista a Oprah Winfrey.

La pace è possibile?