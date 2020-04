Le sexy pulizie pasquali di Taylor Mega

A smentire quelli che pensano che le pulizie non siano cose per tutti, ci ha pensato Taylor Mega, che in questo periodo come tutti è chiusa in casa in quarantena. Così per deliziare i suoi 2,4 milioni di follower e anche per passare un po’ di tempo, questi giorni prima della Pasqua si è dedicata alle pulizie del suo mega appartamento.

Ovviamente a suo modo, non certo con il mollettone in testa e il pigiama, ma indossando un sexy tubino rosso e tacchi altissimi, e trasformando il tutto in un sexy balletto sulle note di “I Just Want to Make Love to You ”. “ Io non voglio che tu sia schiavo - canta sulle note della canzone - non voglio che tu lavori tutto il giorno, ma voglio che tu sia vero e voglio solo fare l’amore con te ”.

Come ovviamente sei può immaginare i fan della influencer sono andati in visibilio, lasciando infuocati commenti e inviando anche video divertenti che Taylor ha ripostato. Per fortuna a farle compagnia, ma a quanto pare non le pulizie, insieme a lei a fare la quarantena c’è TonyEffe il suo vecchio fidanzato, leader della Dark Polo Gang con cui ora è nuovamente insieme. Già da febbraio i due avevano cominciato a postare foto che facevano pensare ad un riavvicinamento ed ora la conferma della quarantena insieme.

Una quarantena in cui Taylor però non si sta divertendo molto, a parte qualche “palpatina” del fidanzato, la maggior parte del tempo come racconta, lo passa a fare video, soprattutto per tic tok, e a leggere i commenti dei suoi numerosi follower: “ Leggo tutti i vostri commenti tanto non ho niente da fare ”, scrive. E così mentre Tony passa la maggior parte del tempo a giocare alla Playstation, (parole di Taylor), lei benedice il sole che è l’unica cosa che non sembra mancare in questi giorni, e ne approfitta per abbronzarsi un po’.

Alla fine della quarantena però si aprirà per lei un'intensa stagione di lavoro. Tutti i progetti rimandati torneranno a farsi pressanti e per lei sarà un’estate davvero bollente proprio come ci ha abituato da tanto tempo. Tra le tante cose c’è anche il prossimo film di Natale con Massimo Boldi, di cui ovviamente le riprese al momento sono state bloccate.