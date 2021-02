Sfogo disperato di Dayane Mello nella notte: "Io la amo"

Dopo giorni di tensioni e incomprensioni tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò c'è stato l'atteso chiarimento. Nella notte le due hanno avuto un profondo confronto che, se da una parte ha riportato il sereno tra loro, dall'altra ha scatenato una forte reazione emotiva in Dayane, che è crollata in un pianto disperato con Pierpaolo.

Mi hai umiliata e derisa, non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi, è stato brutto e tu mi sei andata contro. Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io ed il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me

Rosalinda e Dayane si sono avvicinate subito dopo la festa in maschera dedicata alla popolare serie Bridgerton. Le due, dopo giorni di forti tensioni, hanno deciso di avere unper ritrovare l'equilibrio perduto nella loro amicizia. A fare il primo passo è stata Rosalinda: "".

Dayane Mello si è detta infastidita dalla situazione creatasi con le nomination e il confronto si è acceso: " Quando c'era qualcosa di bello, tu mi hai escluso. Potevi parlarne con me e invece... ". A smorzare gli animi ci ha pensato però Rosalinda: " Se tu sei mia amica, devi accettare anche le mie scelte e non giudicarle ". Le parole dell'attrice hanno fatto crollare Dayane in un pianto liberatorio, che è sembrato mettere fine all'allontanamento tra le due. La modella brasiliana, però, poco dopo - ritrovatasi sola in veranda con Pierpaolo - si è lasciata andare ad un amaro sfogo.