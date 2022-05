"Alma ha una mamma e un papà": la protesta di Levante in ospedale

" Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma ". Con queste parole è cominciato il racconto della cantante Levante su un episodio accaduto durante una visita medica, a cui la figlia si è sottoposta nelle scorse ore. Ed è bastata una storia pubblicata sul suo profilo Instagram per aprire un dibattito sul ruolo di madre e padre nella gestione dei figli.

La cantante siciliana, all'anagrafe Claudia Lagona, è diventa madre lo scorso 13 febbraio. Attraverso il suo account Instagram Levante aveva annunciato la nascita della piccola con un post toccante: " Oggi è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata ". Nel corso degli ultimi mesi l'artista ha condiviso scatti e video della sua vita come donna, compagna, mamma e lavoratrice. Ma l'ultima storia caricata sul suo profilo ha attirato l'attenzione sul ruolo del genitore.

Levante ha raccontato di essersi recata a una visita medica della figlia insieme al compagno, Pietro Palumbo, ma di essersi trovata di fronte a una situazione inusuale: " Ecg Alma, io in sala di attesa. Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma. O ci fate entrare entrambi oppure non domandate ". A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso nei luoghi medici rimane tuttora contingentato e, in alcuni casi, solo un genitore può accedere per la visita. Secondo quanto raccontato dall'artista, il padre avrebbe scelto di accompagnare la piccola per l'Ecg, mentre Levante avrebbe atteso fuori.