Shannen Doherty: "Ci sono giorni in cui sono depressa, ma gli amici mi aiutano"

L’attrice Shannen Doherty, che ha dato il volto a Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, è tornata a lottare contro il cancro e in un post condiviso su Instagram ha raccontato come sia importante per lei la vicinanza degli amici in un momento così critico e difficile.

Dopo aver vinto la prima battaglia contro un tumore, la Doherty ha scoperto circa un anno fa di dover tornare a cobattere contro un cancro al quarto stadio. Così, dopo essere stata costretta a rendere pubblica la notizia in seguito ad un’azione legale intrapresa che avrebbe fatto emergere tutto, Shannen ha iniziato a condividere anche sui social alcuni stati ed emozioni in cui parla di questa seconda battaglia.

Allegando un selfie in cui si mostra insieme a due care amiche, l’attrice americana ha ammesso che sono spesso le persone che le stanno accanto a risollevarle il morale, soprattutto quando la depressione prende il sopravvento. “ Dopo un anno in cui sto combattendo contro il cancro e altro stress, sono tornata a prendermi cura di me stessa, abbracciando ogni nuovo giorno – ha scritto la Doherty mostrandosi abbracciata alle amiche e sorridente - . Non sempre è facile. Ci sono giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti con l'aiuto delle mie amiche ".

Sono proprio queste ultime, infatti, che le sono state accanto negli ultimi tempi organizzando una giornata che ha permesso all’attrice di tornare a sorridere. “ Mi tiro su grazie agli amici – ha continuato a spiegare lei - . Anne Marie Kortright è stata implacabile nello spronarmi a fare escursioni e a imparare a cucinare in modo sano, per nutrire la mia anima oltre al mio stomaco. Ha fatto in modo che cucinare diventasse salutare, divertente e sostenibile ”. “ Se ciò non fosse abbastanza… Anne Marie ha portato con sé Kira Stokes che ieri mi ha preso a calci nel sedere – ha aggiunto ancora - . È stata una settimana decisamente produttiva. Mi sento meglio. La mia pelle è viva e lo sono anch'io ”.

Tantissimi messaggi di affetto, quindi, da parte dei fan dell'ex volto di Beverly Hills 90201 che, dopo aver parlato apertamente della seconda battaglia contro il cancro, è stata fortemente sostenuta dagli amici, veri e virtuali, che non perdono occasione per dimostrarle tutta la loro vicinanza.