Shannen Doherty: "Il cancro è tornato, è un boccone amaro da digerire"

Shannen Doherty rompe il silenzio sul suo stato di salute. L’attrice, che dal 2015 documenta sui social la lotta alla malattia, rivela in un’intervista al programma Good Morning America che il cancro al seno è tornato.

" Sarebbe venuto fuori prima o poi – dice in lacrime alla trasmissione Abc – , era solo una questione di settimane o di giorni: il mio cancro è tornato, sono al quarto stadio ed è questa la ragione per cui sono qui ".

" Non credo di averlo ancora metabolizzato – aggiunge la Brenda Walsh di Beverly Hills, 90210 – . È un boccone amaro da digerire, in un sacco di modi ". Se fino ad oggi non ha reso pubblica la diagnosi dei medici, l’ha fatto per non ferire i suoi famigliari e soprattutto perché è in causa con la compagnia di assicurazioni State Farm: una divulgazione dalle carte del tribunale sarebbe stato troppo.

" È stato difficile – ammette – , ma sapevo che quando la notizia del mio cancro fosse trapelata, il pubblico avrebbe potuto guardarmi e dire: ‘Anche le persone con un tumore al quarto stadio possono lavorare 16 ore al giorno’ ".

" La cosa divertente del cancro – aggiunge subito dopo – è che una volta che non sei più sotto chemio o radio, la gente pensa che stai bene, che ti sei rimessa in piedi. Ma quello di cui non ci si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile che non si riprende mai del tutto ".

Shannen Doherty: "Nessuno meriterebbe un cancro"

L’unico a sapere che il cancro è tornato a stravolgerle la vita era Brian Austin Green, l’attore che interpreta David Silver in Beverly Hills e che era con lei ogni giorno sul set del reboot della serie più famosa degli anni Novanta.

" Ci sono giorni – confessa la Doherty – in cui mi domando perché sia capitato a me, poi mi rispondo: ‘Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe?’. Nessuno di noi meriterebbe un cancro. Ma direi che la mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo ai miei cari. Come lo avrei detto a mio marito e a mia madre? ".

Quando ha accettato di girare BH90210, l’ha fatto in onore di Luke Perry, scomparso lo scorso marzo a causa di un ictus. Proprio a lui vanno i suoi pensieri.

" Mi fa strano – dichiara nell’intervista alla conduttrice Amy Robach – aver ricevuto una diagnosi del genere quando qualcuno che mi era molto vicino se n’è andato prima di me, è stato scioccante ".