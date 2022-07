Shawn Mendes sospende il tour: "Sto male"

" Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale, prima di tutto ". Così Shawn Mendes ha annunciato la sospensione del suo tour mondiale. Il cantante canadese ha ammesso di stare male e di volere abbandonare la scena musicale per un po'.

La notizia è arrivata dalla sua pagina Instagram, dove Shawn Mendes ha pubblicato un lungo messaggio di sfogo. Nella nota la popstar ha spiegato di essere " a pezzi" nel dovere annunciare la posticipazione delle date della sua tournée " fino a nuovo avviso ". Alla base dello stop ci sarebbe una depressione che l'artista si porta dietro da tempo: " Sono in tour da quando avevo 15 anni e a essere onesti è sempre stato difficile essere in viaggio lontano da amici e familiari. Dopo qualche anno di pausa dal tour (causa pandemia, nedr) mi sentivo pronto per tornare, ma quella decisione era prematura e sfortunatamente lo scotto da pagare e la pressione mi hanno raggiunto e sono arrivato a un punto di rottura ".

Che l'artista vivesse un periodo difficile i fan lo avevano capito a dicembre 2021, quando Shawn Mendes pubblicò un video sui suoi canali social, nel quale svelava di sentirsi fragile. Pochi mesi dopo arrivò l'annuncio della rottura con la fidanzata, la cantante Camila Cabello, e il rinvio del tour europeo. Anche le date di Bologna e Milano previste in questi giorni vennero posticipate alla primavera 2023, mentre le date americane erano state confermate fino alla confessione odierna. " Dopo aver parlato con il mio team e i medici ho capito di avere bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale, prima di tutto " ha concluso Mendes.

Il tema dei teen idol, i giovani talenti fagogitati dal sistema del mondo dello spettacolo, è tornato a fare discutere. Da Justin Bieber a Britney Spears, sono tante le popstar che hanno esordito sulla scena musicale giovanissimi, ma che negli anni non hanno retto alla pressione di un meccanismo, quello dello showbiz, che logora.