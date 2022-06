Si espande l'universo di Game of Thrones. Arriva lo spin-off su Jon Snow

La notizia è rimbalzata in rete come una scheggia impazzata fin dalle prime ore di venerdì 17. Tutto è partito dall’autorevole Hollywood Reporter – magazine americano – il quale ha rivelato che, presto o tardi, l’universo di Game of Thrones si espanderà con una nuova serie tv. Sono trascorsi solo tre anni da quando è calato il sipario sulle lotte per il potere nel magico (e violento) regno di Westoros, ma ancora oggi, lo show della HBO e ispirato ai romanzi di George R. R. Martin è molto discusso sul web. Al prequel, intitolato House of Dragon (che arriva in Italia e in America il prossimo mese di agosto) si aggiunge anche un’altra serie tv che, per il momento, è ancora in fase embrionale.

Secondo le prime indiscrezioni che sono arrivate dai giornali americani, c’è l’intenzione di realizzare un sequel alle avventure di Game of Thrones e di raccontare la storia attraverso gli occhi di Jon Snow. Kit Harington dunque tornerà a indossare i panni del personaggio molto amato dai fan che è stato già protagonista di tutti (o quasi) gli episodi della serie madre. Le vicende sono ambientate lì dove è finito Game of Thrones, ovvero dopo che Bran è salito sul trono, regalando un nuovo percorso democratico e di pace ai sette regni di Westeros. Jon Snow, una volta che ha scoperto di essere Eagon Targaryen e quindi potenziale erede al trono, finisce per essere esiliato al Nord della Barriera, dimenticando la sua vecchia vita. Questo sarà lo spunto per tessere i fili della nuova serie. Per il resto, ogni dettaglio resta ancora top secret.

Al di là della notizia molto sensazionale, i fan di vecchia data non hanno preso di buon occhio la realizzazione di questa serie tv. Questo perché in molti non solo non hanno digerito lo scialbo finale di Game of Thrones ma, soprattutto, non riescono proprio a tollerare di spremere il successo di un franchise che non ha nulla da raccontare. Però, per capire se la serie merita di essere vista, non resta che attendere i prossimi sviluppi. Nel frattempo occhi puntati su House of Dragon, in arrivo il 21 agosto, serie ambientata 200 anni prima le vicende di Game of Thrones e che racconterà l’ascesa al potere dei Targaryen.