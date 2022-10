"Si è preso la villa da 2 milioni". Stefano De Martino si toglie uno sfizio

Prima la barca ora la villa. Grazie alla sua carriera in televisione Stefano De Martino si sta togliendo grosse soddisfazioni personali oltre che professionali. Si vocifera, infatti, che l'ex ballerino di Amici, tornato in tv alla guida dello show "Stasera tutto è possibile", abbia acquistato una lussuosa villa a picco sul mare nel quartiere Posillipo a Napoli. Lui ha seminato indizi sui social (con tanto di video) e al resto ci hanno pensato le pagine di gossip.

Secondo quanto riferito da The Pipol, il conduttore si sarebbe fatto un regalo da due milioni di euro in occasione del suo 33esimo compleanno, acquistando una proprietà nella rinomata zona di Marechiaro: " Stefano De Martino ha comprato casa a Posillipo dentro un parco privato, con passaggio diretto in spiaggia ". Quest'ultimo dettaglio è stato svelato dallo stesso De Martino, che su Instagram ha condiviso un video, nel quale mostra le chiavi di un cancello che si affaccia proprio sulla scogliera di Marechiaro.

" De Martino, ha comprato la casa da capogiro al costo di quasi 2 milioni di euro" , ha spiegato ancora la pagina social dedicata ai gossip e ai personaggi famosi. L'immobile, un'immensa villa di lusso, si troverebbe nel piccolo borgo di Marechiaro, nel quartiere più esclusivo di Napoli, Posillipo. Un'area privata riservata ai soli residendi, alla quale si accede solo dalle proprietà o via mare, e molto apprezzata dai calciatori. Qui, infatti, hanno comprato casa sportivi come Dossena, De Sanctis, Paolo Cannavaro e Goran Pandev.

Stefano De Martino avrebbe scelto questa zona per la sua esclusività, ma soprattutto per la bellezza e la privacy che riserva ai proprietari. Difficile per paparazzi e fotografi rubare immagini da questo angolo di paradiso a picco sul mare. Ma la scelta del marito di Belen, con la quale è tornato a vivere dopo una serie di tira e molla, sarebbe anche frutto di un oculato investimento. La zona è sempre molto richiesta e quello del mattone rimane un mercato forte. Se a questo si aggiunge la barca, la "Santiago", acquistata dal presentatore napoletano nel 2019, si capisce come De Martino sia attento nell'investire i suoi risparmi.