"Io e Stefano...". Belen confessa: cosa è successo col giudice

Belen Rodriguez aveva 22 anni quando, per la prima volta, è entrata nello studio di Verissimo per parlare del suo fulminante successo in tv. In sedici anni la showgirl argentina ha raccontato quasi tutte le tappe della sua vita nel salotto del programma di Canale 5: lacrime, dolori, due gravidanze, il matrimonio e gli amori della sua vita. E oggi, a 38 anni, è tornata al cospetto di Silvia Toffanin per riprendere da dove era rimasta, il ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez non ha mai svelato i motivi dietro alle rotture nella lunga relazione tra lei e il ballerino di Amici. Dal 2011, anno nel quale Stefano e la showgirl si sono conosciuti, la coppia ha vissuto alti e bassi e per ben due volte si è detta addio, concedendosi relazioni lontano dal legame coniugale e addirittura una figlia, che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese.

Il divorzio mai ufficializzato

Nello studio di Verissimo è arrivata la confessione sull'esito delle carte del divorzio, mai firmate dalla coppia. " Siamo ancora sposati ", ha rivelato Belen Rodriguez raccontando cosa è successo: " Abbiamo chiesto il divorzio una volta e non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo rilasciati". La showgirl ha poi svelato che, alla seconda richiesta di divorzio, a frenarli è stato il giudice: " Abbiamo chiesto il divorzio un'altra volta e il giudice giustamente ha detto: 'aspetta un attimo perché secondo me per come vanno le cose…'. Ho aspettato, siamo tornati insieme ed è scaduta per due volte la richiesta di divorzio. Quindi siamo ufficialmente sposati da sempre". Niente seconde nozze, dunque, per l'argentina e il suo "mascalzone preferito ", lo ha definito lei stessa.

Belen e Stefano di nuovo insieme

Tornare insieme per la terza volta, però, non è stato così semplice. La maturità ha giocato un ruolo fondamentale nella volontà di ritrovarsi e concedersi un'altra possibilità. " Quando ho incontrato di nuovo Stefano, che in realtà c'è sempre stato nella mia vita, dopo la seconda volta che ci abbiamo riprovato non era facile per nessuno. Ma soprattutto non era facile per quel signore là che io ho avuto un figlio da un'altra persona ".