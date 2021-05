"Si è rotta l'omero": grande paura per Simona Ventura

Attimi di paura per Simona Ventura che, nelle scorse ore, è finita in ospedale per stare acconto alla madre, Anna Pagnoni, vittima di un brutto incidente domestico. A riportare la notizia è stata la conduttrice attraverso i suoi canali social, raccontando a linee generali l'episodio e mostrando le immagini della mamma con un busto.

Due giorni fa la donna si era mostrata, sorridente e serena, insieme alle figlie Sara e Simona Ventura durante una riunione di famiglia per celebrare il compleanno del nipotino Enea. La conduttrice aveva condiviso su Instagram la foto che li immortalava tutti insieme felici durante la festa. Ma poche ore dopo è avvenuto l'incidente. La dinamica dell'accaduto non è stata chiarita, ma Simona Ventura ha parlato di una caduta accidentale, presumibilmente in ambiente domestico.

Ieri mia mamma è caduta

frattura dell'omero ma, grazie a Dio, composta per cui le hanno messo un busto che dovrà tenere per una settimana

- ha scritto su Twitter e Instagram la presentatrice -". Dopo la brutta caduta Anna Pagnoni è stata portata al pronto soccorso dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini, dove medici e personale sanitario le hanno prestato le prime cure. Nelle immagini pubblicate da Simona Ventura sui social network, infatti, si vedono i sanitari fasciare la donna con un ampio tutore alla spalla e al torace per immobilizzare l'area e impedire movimenti che potrebbero ritardare il recupero della frattura.