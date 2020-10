Si torna nell’universo di Star Wars. I nuovi episodi di The Mandalorian

Da molto tempo i fan di Star Wars erano in attesa di una serie tv che fosse collegata all’universo creato, a fine anni ’60, da George Lucas. Fin dal 2009 si è discusso di realizzare un prodotto in live-action, ma a causa degli alti costi di produzione nessuno ha mai avuto la forza (e il coraggio) di portare avanti il progetto. Sono 50 le sceneggiature che sono state scartate e, solo nel 2013, quando la Lucas Film è stata acquistata dalla Disney, l’idea di realizzare una serie tv si è fatta sempre più insistente. E così, nel 2017 prende forma il progetto chiamato The Mandalorian. Ha debuttato sulla piattaforma di Disney + il 12 novembre del 2019. La prima stagione composta da 8 episodi è stata un grande successo di critica e pubblico. Una seconda? È prevista dal prossimo 30 ottobre.

Ideata da Jon Favreau (che ha diretto anche il primo episodio della serie), The Mandalorian è ambientata in un periodo ben preciso nell’universo di Star Wars. Si colloca cinque anno dopo le storie narrate nel film Il Ritorno dello Jedi, e ben 25 anni prima de Il Risveglio della forza. Protagonista della vicenda c’è Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal.

Lui è un cacciatore di taglie che opera oltre i confini della Nuova Repubblica. Si vende al migliore offerente per soldi e per fama. Chiamato per una missione molto complicata, il Mandaloriano viene incaricato di trovare il Bambino, un essere fuori dal comune capace di bilanciare la Forza tra il bene e il male. Dovrebbe essere ucciso, ma il protagonista non ha il coraggio di farlo, così inizia una lunga corsa nello spazio per riuscire a sfuggire da altri cacciatori di taglie che si sono messi sulle sue tracce.

The Mandalorian conserva tutto il fascino e la bellezza di Star Wars. È una serie che non ha un target ben definito. Piace ai fan storici per l’accuratezza della storia e per una scenografia che riproduce alla perfezione gli usi e costumi di quella “galassia lontana lontana”, ma piace anche ai neofiti i quali hanno trovato in questo criptico cacciatore di taglie un perfetto anti-eroe. Anche per la seconda stagione sono previsti 8 episodi, che verranno distribuiti una alla settimana sulla nuova piattaforma della Disney, che racchiude tutto l’universo multi-generazionale della Casa di Topolino. Una terza ancora non è stata confermata, ma gli episodi sono già entrati in pre-produzione.