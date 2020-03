Simona Ventura contro la Marcuzzi: "Non tornerei indietro per fare quell’Isola dei famosi"

In occasione del tributo de Le Iene a Nadia Toffa, Simona Ventura e Alessia Marcuzzi si strinsero in un abbraccio che sembrava aver sotterrato quell’ascia di guerra imbracciata dopo la partecipazione della conduttrice Rai a L’Isola dei famosi.

In più di un’occasione la Ventura non aveva risparmiato commenti al vetriolo contro la collega e l’edizione del reality show di cui decise di farvi parte come concorrente nel 2016, criticando duramente il lavoro svolto dalla Marcuzzi e il suo modo di tenere le redini della situazione. “Da conduttrice la lotta nel fango non sarebbe mai passata – aveva commentato Simona facendo riferimento all’episodio in cui si era scontrata contro Mercedesz Henger durante la permanenza in Honduras – [...] Al di là dell’umiliazione di cui non mi interessa visto che sono andata lì, bisognava tenere conto che c’erano dei bambini davanti allo schermo. Mi sembra che sia stata gestita male questa cosa. Si può fare l’Isola dei famosi e si può fare della buona televisione perché i bambini ci guardano ”.

Alessia Marcuzzi, poi, aveva avuto modo di replicare dicendosi dispiaciuta per l’atteggiamento che la collega le aveva riservato ma, nelle ultime ore, durante un’intervista social della Ventura con il settimanale Chi, Simona è tornata a parlare della sua esperienza a L’Isola dei famosi riservando commenti destinati – forse – ad innescare una nuova diatriba tra le due donne.

“ Ho sempre difeso i miei concorrenti anche se non sembrava perché mi buttavo nella mischia – ha spiegato la Ventura, ritornando con la memoria ai tempi della sua conduzione de L’Isola dei famosi - .Ho sempre difeso i concorrenti, era importante questo e posso dirti che la stessa cosa la sta facendo Alfonso (Signorini, ndr) al Gf Vip. Lui difende i suoi concorrenti e li dà una luce nuova. Questo è quello che dovrebbe fare un conduttore di reality, e non distruggere tutto ‘pro domo propria’ ”.