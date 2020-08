La vacanza dei Ferragnez nella masseria da 1000 euro a notte che non accetta i bambini

Il soggiorno in Salento di Chiara Ferragni e Fedez è stato un vero evento mediatico. La golden couple italiana dei social ha trascorso qualche giorno in Puglia, dove l'influencer e imprenditrice ha preso parte alla suggestiva sfilata della Cruise Collection di Dior di Lecce, mentre il cantante è stato qualche giorno a Otranto per registrare la sua esibizione al concerto Battiti Live. I due si sono rincongiunti successivamente in Salento, qualche ora prima che prendesse il via l'evento esclusivo della maison di moda nel cuore barocco di Lecce. Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato in una masseria, una delle tantissime che punteggiano le campagne dell'entroterra leccese.

È innegabile l'impegno profuso dall'influencer per sponsorizzare e raccontare alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Puglia durante il suo soggiorno nel tacco d'Italia, iniziato con una giornata di arte e cultura a Taranto e poi proseguito con una visita a Monopoli, prima di raggiungere Lecce. Nonostante le polemiche, nonostante gli attacchi strumentali subiti, il cosiddetto effetto Ferragni è stato un buon volano per il rilancio del turismo, anche a livello internazionale. Tra visite museali, assaggio di piatti tipici e una lezione di pizzica salentina, per qualche giorno i profili social dei Ferragnez sono stati interamente salentocentrici.

La struttura in cui la coppia ha fatto base si trova nelle capagne di Surbo, una cittadina rurale a breve distanza da Lecce, incastonata tra la città del barocco e il mare. È una masseria che nella sua architettura originale risale al XVI secolo e al suo interno ospita anche una cappella, dello stesso periodo, intitolata a Santa Barbara. In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, sia Fedez che Chiara Ferragni hanno inserito il geotag della struttura, nella quale la coppia ha soggiornato con modalità supplied. La masseria è una vera e propria pietra miliare della storia salentina, che dopo un attento restauro durato anni è stata riconvertita come struttura ricettiva di lusso. E infatti i prezzi di un soggiorno in questo gioiello dell'architettura sono decisamente alti.