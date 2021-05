"Sono attratto da Zorzi. Vogliamo del tempo per noi": l'ex tronista stupisce tutti

" Tommaso è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere ". Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro. Su radio 102.5 il modello partenopeo ha svelato di aver iniziato un'amicizia "speciale" con Tommaso Zorzi, che potrebbe andare oltre al semplice affetto.

Mariano Catanzaro è noto al pubblico di Uomini e Donne per aver partecipato prima come corteggiatore di Valentina Dallari, poi per essere salito sul trono scegliendo Valentina Pivati. Dopo la parentesi nel pomeriggio di Canale 5, il giovane napoletano era tornato protagonista del piccolo schermo, partecipando all'edizione 2020 de La pupa e il secchione e viceversa, e dei gossip per il presunto flirt con l'ex naufraga Emanuela Tittocchia.

A far riaccendere i riflettori sul suo personaggio sono state, però, le ultime dichiarazioni fatte da Catanzaro nel corso di una diretta radiofonica sull'emittente Rtl. Nel parlare dell'ex vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, Mariano ha confessato che i due si starebbero frequentando, per lo più in amicizia, ma alcune parole scelte dal modello hanno fatto intendere molto di più.

Dopo la sua vincita al Grande Fratello Vip ci siamo sentiti

i sentiamo spesso anche ora. Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale. Se c'è solo amicizia o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi. Insomma, l'amore ha mille sfaccettature

Le parole di Mariano Catanzaro stanno già facendo il giro del web ed i fan di Zorzi e dello stesso ex tronista stanno commentando la notizia con sorpresa. Al momento l'ex vincitore del Gf Vip non ha detto la sua in merito, ma c'è da attendersi una replica social. Ai più curiosi non è sfuggito il detto in napoletano che Zorzi ha condiviso nelle sue storie sul farsi i fatti propri per campare cent'anni. Che sia una frecciatina?