"Sono cicatrici aliene". Cos'ha sulla schiena la fidanzata di Musk 

Quella dello spazio deve essere una fissazione di "famiglia". Viene naturale chiederselo dopo l'ultimo post Instagram condiviso dalla fidanzata di Elon Musk, la cantante Grimer. Una passione per il cosmo e per altre forme di vita che la stravagante musicista ha deciso di imprimere sulla sua pelle. Chissà, forse per far felice il compagno.

" Non sarà una bella foto perché fa troppo male e ho bisogno di dormire e sarà rosso per alcune settimane, ma saranno belle cicatrici aliene ", ha scritto Grimes sui social network per annunciare ai suoi fan la stravaganza appena compiuta. Un tatuaggio, realizzato con inchiostro bianco - uno dei più rari e più di tendenza - e disegnato da una coppia di tatuatori d'eccezione, Tweakt con " l'aiuto sommario del cervello alieno del computer di " Nusi Quero. Un complesso intreccio di linee sinuose, lungo tutta la schiena della cantante, a formare quello che lei ha definito " bellissime cicatrici aliene ". Un disegno frutto della " mente di un computer alieno ", ha scherzato Grimer, 33 anni, che ha infiammato la fantasia dei suoi seguaci, che si sono lasciati andare alle considerazioni più improbabili: " Ferite di battaglia da una guerra visualizzata", "Sembrano graffi", "Linee guidate da una mano aliena ". Ma che ha scatenato anche strane fantasie: " Questi letteralmente sembrano segni di frusta", "Ottenute con un frustino? ".

L'artista, al secolo Claire Boucher, famosa per le sue stravaganze oltre che per la relazione con il miliardario e patron di Tesla, ha scelto di realizzare unbianco, di gran moda di questi tempi negli Stati Uniti. Una pratica che consente di ottenere un risultato meno appariscente, ma capace di conferire un effetto intenso. Come se si trattasse di una cicatrice più che di un tattoo, perché a dominare l'occhio è l'effetto rilievo. La loro ulteriore particolarità? Essere estremamente dolorosi. E Grimer non lo ha nascosto nel pubblicare il post sui social: "". Ma prima si sarà goduta i commenti sognanti dei suoi seguaci, quasi due milioni, mentre Musk punta a conquistare Marte . Lei è pronta a trasferirsi sul pianeta rosso e lo ha scritto sempre su Instagram: "".