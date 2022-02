Tiziano Ferro e il compagno diventano genitori, il cantante: "Sono papà"

" Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata ". Con queste parole Tiziano Ferro e il compagno Victor Allen hanno annunciato di essere diventati genitori di due bambini rispettivamente di 9 e 4 mesi, nati da due madri diverse. Il cantautore italiano trapiantato negli Stati Uniti, dove vive con il marito, lo ha annunciato attraverso i social network con un lungo messaggio.

" Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo - ha raccontato nel lungo post Instagram pubblicato nelle scorse ore - la prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Ma anche la nostra ".

La notizia non coglie di sorpresa fan e curiosi. Nel dicembre 2020, l'artista originario di Latina aveva svelato il suo desiderio durante un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo. La volontà di diventare padre è sempre stata forte nell'artista, che già nel 2016 - quando ancora non aveva conosciuto il compagno - si era detto pronto a adottare un bambino. Poi l'incontro con l'attuale marito, Victor Allen, sposato nel 2019 e l'inizio di un percorso di vita insieme li hanno portati fino all'annuncio di oggi.

Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile

", ha scritto sulla sua pagina Instagram Tiziano Ferro, affidando al web - per la prima volta - un ritratto di famiglia in bianco e nero. Nellail cantautore stringe tra le braccia i due neonati mentre alle sue spalle c'è il compagno Victor.", ha concluso Tiziano Ferro. Il cantante, che vive a Los Angeles, ha chiesto rispetto per questo particolare momento e - pur accettando la curiosità di tutti - ha invitato tutti a rispettare la riservatezza dei piccoli e della nuova famiglia.