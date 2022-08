"Sono donna e uomo". Arisa fa la morale sul "gender fluid"

Donna e uomo allo stesso tempo. " E non c'è niente di sbagliato ". Arisa torna a esibire la propria fisicità e a comunicare con il proprio corpo. In particolare, nelle ultime ore la cantante ha affidato ai social alcune considerazioni che sembrano riferirsi al tema della fluidità di genere. " Sono ogni donna, ma sono anche un uomo ", ha scritto l'artista in un post, a corredo di uno scatto che la ritrae senza veli. Parole che hanno innescato una serie di commenti e di valutazioni da parte degli stessi utenti.

Qualcuno ha plaudito alle parole di Arisa, altri invece hanno espresso dubbi o si sono soffermati unicamente su quell'immagine in déshabillé. " Credo che la foto sia un po' troppo ritoccata! Sarebbe bello accettarci così come si è... ", ha ad esempio scritto una commentatrice. Ma il senso del messaggio la cantante lo ha poi approfondito in una storia nella quale ha parlato di rinascita (" renaissance "). " Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l'Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l'incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo ", ha scritto Arisa.

Qualcuno ha ipotizzato che il messaggio fosse legato anche alla promozione di un nuovo singolo " estremamente carnale " cantato proprio da Arisa in lingua spagnola e intitolato Tu mi perdición. In ogni caso, già in passato l'artista aveva parlato della propria fisicità e anche dei propri sentimenti. Lo aveva fatto, nei mesi scorsi, anche a margine della propria partecipazione alla più recente edizione di Ballando con le Stelle, vinta assieme al ballerino professionista Vito Coppola. Peraltro, si era a lungo parlato di un flirt tra i due.