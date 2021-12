L'annuncio di Povia: "Sono positivo al Covid, non vado a Sanremo"

Povia ha partecipato attivamente a svariate manifestazioni no vax e no Green pass a Roma nelle ultime settimane. Si è speso per "la causa" e, in tempi non sospetti, ha anche esposto svariate tesi complottiste, come quella dei terremoti. Ma al di là di questo, dopo aver partecipato ed essere anche salito sul palco al Circo massimo durante un sit-in dei no-vax, Povia è risultato positivo al coronvirus. Lo avrebbe comunicato lui agli organizzatori di un evento contro in Green pass in programma sabato a Genova.

" Sono positivo con carica bassa, sto bene ", avrebbe detto agli organizzatori con un messaggio per informarli della sua assenza. Lo ha riferito il sito Genova24, che ha sentito anche i referenti di Giustizia sociale che avevano organizzato la minfestazione: " Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli ". Quello di Genova sarebbe stato l'ennesimo evento al quale Povia avrebbe dovuto partecipare in qualità di super ospite. D'altronde, non è facile trovare prsonaggi più o meno noti allineati con le teorie no vax, che decidono di esporsi in eventi come questi. A Genova, insieme a Povia, ci sarebbe dovuto essere Marco Mori, che ne 2019 era candidato con Casapound alle elezioni europee.

Nel frattempo, attraverso i suoi canali social, Povia ha smentito la voce che era iniziata a circolare nelle ore successive al suo forfait, secondo la quale lui sarebbe stato scartato alla commissione sanremese chiamata a giudicare i brani in gara per la prossima edizione del Festival in programma dal 1 febbraio 2022. " Leggo scemenze ", si è limitato a dire Povia condividendo un articolo che lo includeva nella lista degli esclusi.