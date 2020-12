"Sono rimasta chiusa fuori casa". Nella notte una disavventura per Elisabetta Gregoraci

E ora Elisabetta Gregoraci ride e si prende anche in giro da sola, nonostante la brutta avventura che ha vissuto durante la notte appena strascorsa. Tutto è bene quel che finisce bene, per fortuna. Ma quanto è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha lasciato i fan della Gregoraci stupiti ma anche molto divertiti. Tutto è stato registrato e condiviso su i suoi profili social. Niente di grave, perché tutto è stato risolto con la sua ironia e con l’aiuto dei vigili del fuoco. Ma andiamo con ordine.

La disavventura è iniziata nel cuore della notte. Elisabetta è tornata nel suo appartamento dopo la partecipazione alla diretta del Grande Fratello Vip. Da ex concorrente ha presenziato come ospite insieme agli altri inquilini. Dopo la trasmissione è tornata nel suo appartamento, ma all’arrivo ha trovato una brutta sorpresa. La porta di casa non si apre e scatta la paura. Dopo numeri tentativi pare che la serratura sia bloccata. L’unica cosa è chiamare i vigili del fuoco e persino sua sorella Marzia. E nell’attesa di poter rientrare a casa, sdrammatizza la situazione con una diretta sui social, in cui si intrattiene con Enok e Francesco Oppini.

"Volete uno scoop? Sono fuori casa. Ragazzi, non mi funziona la chiave – esordisce Elisabetta Gregoraci con il suo immancabile sorriso -. Non si apre la porta. Voglio morì – aggiunge -. Non so che fare. Vi giuro sono bloccata. Vi pare giusto che io rimanga bloccata fuori alle due e mezza del mattino? – continua-. Fra, Enok, vi prego aiutatemi". E i due compagni hanno cercato di dare alla Gregoraci alcuni suggerimenti ma gli sforzi non sono valsi a nulla.

"Qualcuno venga ad aiutarmi. Ma che dite, forse è il caso che chiami qualcuno? Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ma non è che Flavio mi ha fatto uno scherzo?" Ma per fortuna, qualche minuto dopo, arrivano i vigili del fuoco e Elisabetta Gregoraci può tornare a respirare dopo il brutto spavento. Infatti, subito dopo ha condiviso su Instagram un fato in cui sorseggiava un po’ di latte caldo e in cui ringrazia chi è venuto in suo soccorso. Una vicenda un po’ surreale ma che ha attirato grande attenzione da parte dei fan. Una vicenda così paradossale che è diventata virale in giro per il web.