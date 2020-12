I ladri rubano i pacchi alla De Lellis: "Sono sconvolta. Mi prendono i prodotti"

Brutta disavventura per Giulia De Lellis che, attraverso i social network, ha denunciato di esser stata derubata. A finire nel mirino dei "ladri" i pacchi che l'influencer riceve quotidianamente a casa e che sono frutto di sponsorizzazioni o semplicemente acquisti online.



Quando si dice "dare un pacco". Peccato che in questo caso il contenuto c'era e anche "ricco" e qualcuno ha pensato bene di appropriarsene. Giulia De Lellis ha affidato al web la triste denuncia dopo il ripetersi dei furti ai danni dei pacchi a lei destinati. Dai prodotti che gli sponsor le inviano ai regali delle aziende, fino agli ordini che la modella ed ex di Andrea Damante acquista spesso online. Tutto attira le attenzioni dei fantomatici ladri che, con qualche escamotage, riescono sempre a svuotare i pacchi, consegnandoli a lei - ahimè - vuoti.





Adesso con le spedizioni è tutto un po' un casino. Mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno

La denuncia è arrivata attraverso il profilo Instagram della De Lellis . In occasione delle festività natalizie l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre più impegnata con le rubriche social dedicate agli unboxing dei prodotti e agli oggetti "must" da regalare o provare. Peccato che per farlo avesse bisogno degli oggetti acquistati (o regalati) e mai giunti a casa sua. Così l'influencer ha confessato isubiti nell'ultimo periodo: "".