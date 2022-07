Sorrentino produce, Sollima alla regia: nasce la serie Apple su su Enzo Ferrari

La biografia definitiva di Enzo Ferrari, con l’Italia protagonista: questo l’ambizioso progetto di Apple Tv+. Secondo quanto reso noto da Variety, la serie scritta da Steven Knight è ispirata al romanzo biografico “Ferrari Rex” di Luca Dal Monte (qui anche come consulente storico). La pre-produzione è in corso a Roma, ma c’è di più: Paolo Sorrentino sarà tra i produttori esecutivi, mentre Stefano Sollima curerà la giuria.

Il genio al servizio dell’auto da corsa più veloce della storia, Enzo Ferrari è considerato una leggenda in tutto il mondo, ma nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con drammi e tragedie. Annientato emotivamente dalla morte del primogenito Dino e tradito dal suo pilota di punta Juan Manuel Fangio, Ferrari ha rimesso in piedi la squadra dal nulla ed è diventato entrato nella storia.

Reduce dal successo di “È stata la mano di Dio”, candidato all'Oscar e premiato con Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Sorrentino sarà il produttore esecutivo del progetto insieme a Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Giulio Marantonio, Lorenzo De Maio e Stefano Sollima. Come dicevamo, quest’ultimo sarà il regista della serie tv, una certezza per il pubblico americano. Il cineasta capitolino, infatti, è molto apprezzato negli States per i suoi ultimi lavori: da “Soldado” a “ZeroZeroZero”, senza dimenticare il clamoroso successo di “Gomorra”.