"Speranze ridotte al lumicino", cresce la paura per Mike Bird di Amici

La notizia dell'emorragia cerebrale, causata da una leucemia fulminante, di Michele Merlo, conosciuto dai fan di Amici come Mike Bird, ha sconvolto tantissime persone, che da ieri cercano notizie sul suo stato di salute. Tantissimi i messaggi di affetto per il ragazzo, appena ventottenne, che in questo momento lotta tra la vita e la morte in una stanza della terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna. Poche ore prima del malore, Michele Merlo ha condiviso su Instagram la sua preoccupazione: " Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi? ".

Parole accompagnate da uno scuro tramonto sul mare che a nessuno potevano rivelare il dramma che si sarebbe compiuto da lì a poche ore. Da ieri si susseguono le manifestazioni di vicinanza per Michele e anche Riccardo Marcuzzo, vincitore dell'edizione di Amici alla quale ha partecipato Mike Bird, ha voluto esprimere un suo pensiero. Intanto i genitori rivelano come sta ora il giovane, la cui vita è appesa a un filo.

" Forza Mike, siamo con te ", si legge nel profilo Instagram ufficiale di Amici sotto una foto del ragazzo con la maglia della scuola. È stato indubbiamente uno dei protagonisti di quell'edizione, il suo carattere forte l'ha reso simpatico al pubblico e le sue interpretazioni sono state molto amate nel corso del programma. Si faceva chiamare Mike Bird ad Amici, un nome d'arte che però ha lasciato presto, preferendo tornare a utilizzare il suo. Nelle parole di Riccardo Marcuzzo, che quell'anno vinse Amici, tutta l'angoscia di chi in queste ore prega per lui: " Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te ".