Prima gli spintoni poi le grida. L'ira di Tom Hanks: "Lontani da mia moglie, vaff..."

Tom Hanks sta vivendo giorni complicati. Impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film, Elvis, l'attore è finito al centro delle cronache per le sue condizioni di salute. L'attenzione mediatica è tutta su di lui e nell'ultima uscita pubblica ha letteralmente perso le staffe con un gruppo di fan, che lo stavano seguendo per chiedergli autografi e selfie dopo l'uscita da un noto locale di New York.

Negli scorsi giorni Tom Hanks ha fatto molto parlare di sé per il tremore sospetto mostrato durante la premier della sua ultima pellicola cinematografica, nella quale recita la parte del manager del compianto Elvis. L'attore ha parlato al pubblico raccontando aneddotti sulle registrazioni del film, ma al pubblico non è sfuggito lo spasmo costante della sua mano destra, che in alcuni momenti Hanks ha provato a placare aiutandosi con la sinistra. Il video della sua mano tremante ha fatto il giro del web in poche ore, preoccupando i suoi fan.

Stampa e fotografi seguono dunque da vicino il divo di Hollywood e la pressione mediatica si è fatta sentire nell'ultima uscita pubblica con sua moglie. Tom Hanks ha cenato in un noto locale di New York e quando è uscito ha trovato ad attenderlo un nutrito gruppo di fotografi e fan. Come si vede nel video pubblicato dalla rivista People - e diventato virale sui social network - l'attore si fa largo tra le persone assiepate fuori dal locale. Qualcuno gli chiede come sta ma Hanks li schiva, cercando di raggiungere il prima possibile la sua auto insieme alla moglie Rita Wilson, che si vede accanto a lui.