"Le mani tremano, sta male": quelle voci su Tom Hanks

Stanno suscitando molta preoccupazione le immagini che hanno immortalato Tom Hanks alla presentazione del film biografico "Elvis" a South Brisbane in Australia. L'attore è uno dei protagonisti della pellicola diretta da Baz Luhrmann e all'evento promozionale - avvenuto nella cittadina australiana dove sono state effettuate alcune riprese del film - ha parlato davanti al pubblico. Ma a catturare l'attenzione dei presenti è stata la sua mano destra scossa da un continuo e visibile tremore.

Poco prima della messa in onda del film alla premier esclusiva svoltasi in Australia pochi giorni fa, Tom Hanks ha preso la parola e ha scherzato su alcune scene realizzate sulla Gold Coast. Ma mentre intratteneva il pubblico, tutti hanno notato che la sua mano destra, con la quale sosteneva il microfono, tremava visibilmente. Un sussulto costante, come si può vedere anche nel filmato che il tabloid britannico Daily Mail ha diffuso in esclusiva, che l'attore ha cercato di fermare aiutandosi con la sinistra e tenendo stretto il microfono con entrambe mani nel tentativo di fermare lo spasmo.

Il discorso di Tom Hanks è durato alcuni minuti tra battute e commenti sulle registrazioni del film. Ma per tutta la durata dell'intervento la sua mano non ha mai smesso di tremare e in alcune pause ha nascosto addirittura l'arto nella tasca, come si vede in alcune foto della serata. Le immagini di quanto accaduto hanno fatto ben presto il giro del web, destando preoccupazione sulle sue condizioni tra i fan e non solo. La notizia sullo stato di salute dell'attore arriva a poche settimane da un altro annuncio doloroso, l'addio al cinema di Bruce Willis affetto da afasia.

Tom Hanks era apparso notevolmente dimagrato e invecchiato già in occasione dell'ultimo festival di Cannes e sui social network qualcuno ha ipotizzato che il tremore possa essere dovuto al diabete, patologia di cui soffre già da diversi anni. Come riporta il settimanale spagnolo Hola, altri hanno pensato che possa trattarsi in realtà di una sindrome post traumatica o di una conseguenza del Covid, che l'attore aveva contratto nel marzo 2020 proprio sul set del film Elvis, che stava girando in Australia.