Spoiler di "Un professore": Alessandro Gassmann fa infuriare i fan

Lo spoiler non è mai gradito. Se poi a farlo è uno dei protagonisti della fiction allora la polemica è assicurata. Quella che è esplosa nelle ultime ore e che sta travolgendo Alessandro Gassmann, reo di avere anticipato una scena clou della serie "Un professore".

Sono bastate tre semplici parole, che di fatto hanno raccontato quanto succederà tra due dei protagonisti della fiction, a fare infuriare i fan della serie in onda ogni giovedì su Rai Uno. Alessandro Gassmann, che in "Un professore" veste i panni di uno dei docenti della scuola dove si svolge la storia, ha anticipato una delle scene più attese dai telespettatori e la polemica è letteralmente esplosa su Twitter. "Simone bacia Manuel ", ha scritto attraverso il suo profilo l'attore romano, svelando cosa accadrà tra Simone, che nella serie è il figlio di Gassmann nonché suo alunno, e il ragazzo di cui è segretamente innamorato.

Un epilogo che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso e che Alessandro Gassmann ha invece anticipato, condividendo un link con lo spoiler sulla nuova puntata. La rivelazione dell'attore ha mandato in tilt i social, facendo balzare il suo nome tra i trend topic di Twitter e non certo in positivo. Gassmann è stato infatti criticato e gli utenti non si sono proprio trattenuti nello sfogare tutta la loro frustrazione per l'errore commesso dall'interprete romano: " Ho passato la settimana ad evitare anticipazioni e poi arriva Alessandro Gassman a rovinare tutto, cosa ti abbiamo fatto di male", "Ma Gassmann che spoilera su Twitter? Sono nera!", "Vi giuro che sto cercando di capire da dieci minuti quale logica abbia spinto Gassman ad entrare qui su twitter e scrivere quello spoiler gigantesco con tutta la nonchalance del mondo ".

Decine di cinguettii polemici degli affezionati alla fiction, che non hanno messo Gassmann al riparo neppure delle critiche sarcastiche: " Alessandro Gassman esempio lampante del boomerone imbranato che ha fatto uno spoiler immenso pensando che fosse una buona idea ". A niente è valso lo slalom che i fan hanno fatto per una settimana tra i numerosi spoiler, che si trovano sul web.