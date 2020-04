"Sposare Zequila? Non mi serve firmare un contratto": parla Marina Fadda

Il matrimonio che Antonio Zequila sta pensando di organizzare con Marina Fadda non appena il Grande Fratello Vip finirà, potrebbe non avvenire.

L’attore, recluso nella Casa da quasi tre mesi, ha ricevuto una bellissima sorpresa nel corso delle ultime puntate: la ex fidanzata, che lui ha cercato di tutelare dandole un nome finto – Ines – è tornata a farsi viva e, attraverso una lettera affidata al Gf Vip, ha fatto sapere ad Antonio di essere pronta a ripartire con lui non appena metterà piede fuori da Cinecittà.

La loro relazione è durata ben nove anni e, come raccontato da Marina, che lavora come odontoiatra a Sassari, è stata proprio lei a decidere di scrivere la parola fine sul rapporto con il gieffino. “ Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi – ha raccontato lei al settimanale Oggi - . Ma con la sua proposta Antonio ha suggellato il nostro riavvicinamento ”.

Eppure, proprio la proposta di nozze di Zequila alla sua Marina potrebbe non avere l’esito sperato. “ Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più – ha chiarito lei - . Non mi serve firmare un ‘contratto’ con lui: preferisco scegliersi ogni giorno ”.

La Fadda, dunque, potrebbe decidere di non diventare la moglie di Zequila, ma ciò non cambierebbe quanto lei ha riscoperto di provare per il compagno osservandolo nella casa del Grande Fratello Vip. “ Il mio Zequila non ha niente a che vedere con il personaggio che conoscete voi. Antonio è una bella persona, un uomo dolce, premuroso, con principi solidi, sempre presente quando c’è bisogno. Non mi ha mai deluso – ha raccontato Marina che, dopo aver riflettuto a lungo, ha compreso quanto l’attore fosse importante nella sua vita – [...] Guardandomi dentro e osservando Antonio in tv, mi sono resa conto che il nostro equilibrio è perfetto” .