"Pronti. Partenza. Via". Ecco quando torna Squid Game

"Tudum". L'inconfondibile suono di Netflix, ha scandito per tutti i fan delle serie tv una notizia sensazionale. O meglio una conferma che si attendeva da tempo, quella della seconda stagione di Squid Game il distopico K-drama dove i alcuni cittadini, come abbiamo imparato nella prima serie, hanno rischiato la vita in terrificanti giochi d'infanzia per vincere un premio in denaro. Con Squid Game si è sperimentato qualcosa mai visto prima. Un'indagine brutale nelle "prove" a cui la vita mette di fronte, e i limiti, sia fisici che psicologici, che un essere umano riesce a superare.

Già dalla prima stagione la produzione sud coreana è stata la serie dei record che ha conquistato il mondo. Un fenomeno che ha vinto premi storici e ha catapultato il suo cast tra le celebrità globali. Con questi presupposti, impossibile pensare che la seconda stagione non fosse cosa fatta. Il problema era però quello di crearre qualcosa che potesse bissare lo stesso successo planetario senza scadere in un puro fenomeno commerciale. A dare la risposta lo scrittore e regista della serie Hwang Dong-hyuk che con una lettera ai fans ha dato anche succose anticipazioni in proposito.

" Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l'anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre " scrive. Sebbene, nonostante la conferma, la seconda stagione 2 sia ancora nelle sue fasi iniziali, Hwang anticipa che ci saranno ancora alcuni volti familiar. Gi-hun tornerà con The Front Man, oltre all'arrivo di un personaggio nuovo di zecca.