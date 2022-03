Vendetta dell'Academy su Will Smith: cosa è successo dopo dopo lo schiaffo

Will Smith potrebbe perdere l'Oscar. Le voci si fanno sempre più insistenti dopo che l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha fatto sapere di avere avviato un'indagine su quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre. Intanto gli organizzatori dell'evento hanno svelato che subito dopo lo schiaffo, che Will Smith ha dato al conduttore Chris Rock, la sicurezza ha invitato il divo di Hollywood a lasciare il teatro, ma lui si è rifiutato.

" Le cose si sono svolte in un modo che non potevamo prevedere ", si legge in una nota ufficiale diramata dall'Academy nelle scorse ore e riportata dal New York Times, nella quale si fa riferimento all'intervento della security durante gli Awards: " Ma ci teniamo a chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e ha rifiutato ". Gli organizzatori ha riconosciuto di non essere stati pronti a fronteggiare la situazione nell'immediato, ma di avere avviato un'indagine per valutare le responsabilità di Will Smith.

Il vertici dell'Academy - nelle figure del presidente David Rubin e dell'ad Dawn Hudson - hanno scritto una lettera ai componenti dell'organizzazione per annunciare cosa succederà nei prossimi giorni. I due esponenti si sono detti " sconvolti e indignati " per il comportamento tenuto dall'attore durante la cerimonia degli Oscar e hanno fatto sapere di essere pronti a intraprendere " azioni appropriate " nei confronti di Smith. L'argomento sarà trattato nel corso della riunione dell'Academy, che si svolge ogni anno subito dopo gli Awards, e che si terrà a Los Angeles nelle prossime ore. " Il processo sarà condotto in modo opportuno e rispettoso di tutti i soggetti coinvolti - si legge nella missiva resa pubblica dall'emittente Cnn - mantenendo gli standard dell'Academy ". Ma per arrivare a una decisione ufficiale potrebbero servire alcune settimane.