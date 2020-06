Lo sfogo di De Martino spiazza tutti "Sì, sono spuntate cose atroci..."

La volontà di Stefano De Martino di mantenere il riserbo sulla sua vita privata e sulla situazione matrimoniale con Belen Rodriguez è ferrea, ma il ballerino e conduttore di Made in Sud ha voluto dire la sua sul gossip che nelle ultime settimane lo ha travolto.

La crisi tra De Martino e la Rodriguez è, ormai, cosa certa. Se i diretti interessati hanno scelto di non rivelare pubblicamente i motivi di questa seconda rottura, tantissimi hanno iniziato ad ipotizzare le cause di questa ennesima separazione: c’è chi parla di tradimenti di lui, chi sostiene che la famiglia di Belen sia stata una delle motivazioni che hanno spinto Stefano ad allontanarsi e chi racconta di feroci liti per gelosia.

Tutte supposizioni, perché né De Martino né la Rodriguez hanno mai espresso la loro opinione sulle voci che da settimane rimbalzano dai rotocalchi di gossip al web. Ed è proprio su quanto si legge in rete in merito alla vita privata del ballerino e della showgirl argentina che Stefano si è espresso in maniera forte, criticando aspramente il tipo di notizie diffuse sui social (e non solo).

Intervistato dal Corriere della Sera, Stefano De Martino ha ribadito la volontà di non parlare più pubblicamente della sua vita privata, ma non ha risparmiato una sonora stoccata nei confronti di chi mette in giro notizie false. “ Ho fatto pace con questa cosa (il gossip, ndr), è una conseguenza diretta di questa esposizione – ha spiegato lui - . Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci ”.